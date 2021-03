Kreistag drängt auf Stiftungssitz in Rudolstadt

Der hiesige Kreistag wird nun doch keine eigene Stellungnahme zur geplanten neuen Thüringer Stiftung für Schlösser, Gärten und Museen abgeben, sondern schließt sich, wie zuvor schon die Stadträte von Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg, der Position des Kommunalen Arbeitskreises der bisherigen Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten an. Ergänzt allerdings um zwei wichtige Forderungen: Zum einen müsse im Gesetz festgeschrieben werden, dass sowohl der Rechts- wie auch der Verwaltungssitz der neuen Stiftung in Rudolstadt verbleibt. Zweitens soll der Stiftungsrat der neu zu errichtenden Stiftung um zwei Vertreter von Kommunen erweitert werden, die ihre bisher in eigener Trägerschaft geführten Museen in die Stiftung einbringen. Das beschloss der Kreistag am Dienstagabend mit großer Mehrheit und lehnte zugleich einen Änderungsantrag der Linke-Fraktion ab, der eine inhaltlich gleiche, aber aus Sicht der Initiatoren für die hiesigen Bürger verständlichere Stellungnahme zum Ziel hatte. Es gehe schließlich nicht nur um den hiesigen Landkreis, sondern um die Interessen aller Thüringer Kommunen und Kreise, die bislang ihren Museumsbetrieb weitgehend aus eigener Kraft stemmen, sagte BfL-Fraktionschef Jörg Reichl zur Begründung. Jegliche Mehrstimmigkeit seitens der Kommune sorge nur für einen schlechteren Kompromiss und Zeitverlust, um an die dringend benötigten Bundesmittel heranzukommen. Abgelehnt wurde aber auch ein Änderungsantrag von Werner Thomas (CDU), der geplanten Gesetzesänderung gänzlich die Zustimmung zu versagen.