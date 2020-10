Kreistag Saalfeld-Rudolstadt soll hiesige Lehrausbildung retten

In seiner Sitzung am Montag, 12. Oktober, soll sich der Kreistag mit zwei Dringlichkeitsvorlagen beschäftigen, die erst Ende voriger Woche eingereicht wurden. Der erste Antrag, vom Schulverwaltungsamt vorgelegt, fordert den Kreistag auf, den Vorschlag des Thüringer Bildungsministeriums abzulehnen, der die Aufhebung des Schulstandortes Rudolstadt für Bankkaufleute und Pferdewirte ab 2022 vorsieht. Zudem soll das Ministerium es künftig unterlassen, systematisch Ausbildungsberufe und Schulstandorte im ländlichen Raum zu schwächen.

Für die Banker-Ausbildung in Rudolstadt hatte das Land in den letzten Jahren die Bedingungen immer weiter verschlechtert, indem es ab 2018 eine Zuordnung von Auszubildenden aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis auch nach Gera ermöglichte und 2019 eine Ausbildung in Jena selbst zuließ.

Damit verblieben nur noch Interessenten aus dem Saale-Orla-Kreis und dem hiesigen Landkreis für die Klassenbildung in Rudolstadt, die wegen zu geringer Schülerzahl laut Bildungsministerium nun auch noch nach Jena verlegt werden soll.

Max-und-Moritz-Bahn wieder in Betrieb nehmen

Im Falle der Pferdewirt-Ausbildung war 2016 zunächst eine verbindliche Landesfachklasse in Rudolstadt fixiert, später aber zum „Optionsvorbehalt“ aufgeweicht worden: Kommt hier keine ganze Klasse zusammen, müssen die Auszubildenden nach Dresden beziehungsweise Moritzburg. Nunmehr soll der hiesige Lehrstandort ganz aufgehoben werden. Auch Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik sollen künftig nicht mehr im Landkreis, sondern in Gera oder Jena zur Berufsschule gehen.

Der zweite dringende Antrag kommt aus dem Büro des Landrats und fordert den Kreistag auf, die Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnstrecke Probstzella-Ernstthal (Max-und-Moritz-Bahn) zu befürworten und zu unterstützen. Eine Abstimmung mit den weiteren Anliegergemeinden sowie dem betreffenden Landkreis zu einer koordinierten Vorgehensweise soll erfolgen.