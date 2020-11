Es mache ihn einfach nur traurig, sagt Igor Alexander Harsch, wenn er wie am Montag nach einem harten Arbeitstag in der Klinik, in der man um das Leben von Menschen kämpft, noch schnell auf dem Saalfelder Markt zum Geldautomaten will und dabei „Spaziergängern“ begegnet, die etwas von „Corona-Diktatur“ faseln und nach „Freiheit“ rufen.

Am liebsten würde er dann das Häuflein schnappen und mal mit auf die Pandemiestationen in Saalfeld oder Rudolstadt nehmen, wo das Elend stattfindet, das sie nicht sehen wollen oder können. Tag für Tag, 24 Stunden, mit Ärzten und Schwestern unter Vollschutz, die alles wollen, nur nicht dieses Virus, dessen Wirkung sie jeden Tag vor Augen haben. Zu befürchten ist allerdings, dass selbst das die Kreuz- und Querdenker nicht überzeugen würde. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, dem ist nicht mehr zu helfen.