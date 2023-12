Auf der Suche nach den Schuldigen: Schwere Kriminalfälle dieses Jahr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

In diesem Garten in Bad Blankenburg wurde Anfang des Jahres die Leiche eines kleinen Mädchens ausgegraben.

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Unglück, Kurioses und ein Leichenfund: Was vom Jahr 2023 in Bezug auf Kriminalität im Landkreis in Erinnerung bleibt

Die Kriminalität hatte im Jahr 2023 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt viele Gesichter. „Bratwurstklau in Bad Blankenburg“ war mit einer geklauten Deko-Bratwurst auf einem Imbiss ein eher kurioses Thema, das die Zeitung im Juli beschäftigte, und es waren außergewöhnliche Fälle, die unsere Redakteure im Gerichtssaal des Amtsgerichts Rudolstadt begleitet haben. Wir erinnern uns dabei an einen 61-jähriger Rudolstädter, der trotz 32 Eintragungen als „absolut unbelehrbar“ bezeichnet wurde. Zuletzt verteilte er Ohrfeigen und verübte Notrufmissbrauch in drei Fällen.

„Müssen akzeptieren, dass es so etwas wie Unglück gibt“

„Wir Menschen müssen akzeptieren, dass es so etwas gibt wie Unglück. Etwas, an dem einfach - auch bei schweren Unfällen - keiner Schuld trägt. Deswegen gibt es eine Haftpflicht für jeden Autofahrer.“ Mit diesen Worten näherte sich der Prozess um einen schweren Unfall dem Ende: Ein Mann war am 7. März 2023 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung in vier Fällen freigesprochen worden, weil das Gericht keine hinreichenden Fakten erheben konnte, dass ein anderes Verhalten des Angeklagten die Folgen hätte verhindern können. Der Fahrer eines Transporters, der bei wolkenbruchartigem Regen auf der Autobahn 9 nahe Schleiz ins Schleudern gekommen war und anschließend vier auf dem Seitenstreifen unter einer Brücke vor dem Regen Schutz suchende Motorradfahrer tödlich verletzte, ist inzwischen rechtskräftig.

Der Freispruch hatte für Aufsehen gesorgt. Die Nebenklagevertretung der Hinterbliebenen hatten auf Rechtsmittel gegen das Urteil aber verzichtet. Allerdings hatte innerhalb der Frist die Staatsanwaltschaft Gera von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Richter Andreas Spahn erklärte zu den Vorfällen, es sei auch beim besten Willen in der Beweisaufnahme nicht gelungen, genau zu klären, wie Bernd B. gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen hätte.

Leichenfund in einem Garten in Bad Blankenburg

Noch nicht vor Gericht gelandet ist der Fall der im Januar in Bad Blankenburg aufgefundenen Kinderleiche. Unklar ist, woran das Kind genau starb. Die Staatsanwaltschaft teilte mit: „Letztlich ist dies der langen Liegezeit der sterblichen Überreste des Kindes geschuldet, aufgrund derer die Untersuchungen äußerst schwierig waren.“ Nun obliege es dem verfahrensbearbeitenden Dezernenten, die geführten Ermittlungen, „zu denen insbesondere die aufwendigen rechtsmedizinischen Untersuchungen als auch Vernehmungen gehören, zusammenfassend zu würdigen und auf dieser Grundlage die Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft zu erarbeiten.“





Bereits unmittelbar nach dem Auffinden der Kinderleiche ergab sich ein erster Verdächtiger. Der Lebensgefährte der Mutter rückte dabei in den Fokus der Ermittler. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Mord durch Unterlassen erlassen. Zum Zeitpunkt der Erhebung der Vorwürfe war der Lebensgefährte 28 Jahre alt und inhaftiert – aufgrund anderer Delikte. Die Mutter war zu dieser Zeit 21 Jahre alt und zum mutmaßlichen Todeszeitpunkt des Kindes somit wohl noch minderjährig.





Auch gegen sie besteht der dringende Tatverdacht des Mordes durch Unterlassen. Kurzzeitig saß sie in Untersuchungshaft, inzwischen ist sie wieder auf freiem Fuß. Dennoch bleibt der dringende Verdacht bestehen. In der Begründung, warum die Mutter aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, heißt es: „Das Gericht geht (...) nach wie vor davon aus, dass ein dringender Tatverdacht gegen die Beschuldigte gegeben ist. Allerdings hat das Landgericht Gera in seinem Beschluss ausgeführt, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Außervollzugsetzung zulässt.“ Die Beschuldigte habe sich dem Verfahren nicht entzogen. Weiterhin habe die Kammer berücksichtigt, dass die Beschuldigte zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt noch eine Heranwachsende gewesen sei. Wie die Staatsanwaltschaft jüngst mitteilt, habe sich an den Vorwürfen gegen die beiden nichts geändert.

Videos gingen nach einem Vorfall in Rudolstadt viral

Auch dieser Vorfall sorgte für große Aufmerksamkeit in Rudolstadt: Am 13. Oktober hatte ein Mann in der Rudolstädter Innenstadt Passanten belästigt und mit einem Messer bedroht. Schließlich gelang es mehreren Polizisten, ihn zu überwältigen. Passanten hatten den Polizeieinsatz und die Festnahme gefilmt und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Der Täter wurde in eine Klinik eingewiesen.

Auch Ermittlungserfolge gehören dazu

Bei allen Vorfällen verzeichnet die Polizei auch regelmäßig Ermittlungserfolge. Nach einem knapp 60.000 Euro schwerem Schaden konnte ein eben solcher Erfolg in Saalfeld vermeldet werden.

Es war eine Vielzahl an Sachbeschädigungen, die den Jahresbeginn im Landkreis prägten und eine Arbeitsgruppe im Ermittlungsdienst des Inspektionsdienstes rechtfertigte. Insgesamt vier Kollegen wurden für einen Zeitraum von etwa zwei Monaten allein an diese Sachbeschädigungen gesetzt – erfolgreich. Die Täter konnten ermittelt werden.