Die Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal - hier das Gebäude mit der früher gültigen Bezeichnung im Sitzendorf - wird auch in Schwarzburg kritisch gesehen.

Kritik an der Schwarzatal-Verwaltung vom früheren Büroleiter

Der neuen Mitarbeiterin der Verwaltung, die zum ersten Mal und in Vertretung sonstiger Sitzungsdienste eingesprungen, blieb nichts weiter übrig, als mitzuschreiben, was ihr Gemeinderatsmitglied Frank Otto, einst Büroleiter des vormaligen VG-Chefs Günther Himmelreich und nun pensioniert, ins Protokoll diktierte.

So stünden zwar die beiden Punkte der Protokollkontrolle auf der Tagesordnung, doch sei nicht nur der eigentlich zuständige Protokollant erkrankt, sondern lägen auch die Protokolle nicht vor. Bisher sei also in der gesamten Legislatur kein Protokoll vorhanden. Auch sei seit dieser Zeit bisher kein einziger Beschluss des Gemeinderats im Amtsblatt veröffentlicht worden.

„Webseite nicht nur skandalös sondern skrupellos“

Und weil er einmal in Rage war, legte er nach. Frank Otto wörtlich: “Die Webseite der Verwaltungsgemeinschaft ist nicht nur skandalös, sondern skrupellos!” Was genau er damit meinte, ließ er offen, forderte allerdings zum Abschluss seiner Kritikpunkte, dass alle Gemeinderäten von der Verwaltungsgemeinschaft ein Satz der für die Gemeinde aktuell gültigen Satzungen, sowie der abgeschlossenen Versicherungen zusammengestellt werden solle, damit alle auf dem gleichen Kenntnisstand seien.