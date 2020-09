Krölpa: Regionalkonferenz zum Thüringer Meer

Wie ein Lindwurm zieht sich der Hohenwarte-Stausee durch die Landschaft. Mit dem Speicherraum von 182 Millionen Kubikmeter Wasser ist diese Talsperre die viertgrößte in Deutschland.

Krölpa. Zwischenergebnisse und weitere Schritte zur touristischen Entwicklung werden in Krölpa vorgestellt.

Heimat- respektive Deutschland-Urlaub, das war der Trend in diesem Jahr, der viele Gäste auch an die Saalekaskade führte. Gleichermaßen dürfte die hohe Nachfrage aber auch aufgezeigt haben, wo noch Verbesserungsbedarf für den perfekten Urlaub am Thüringer Meer besteht.

Eine ideale Gelegenheit, über touristische Potenziale und Visionen zu sprechen, bietet die dritte Regionalkonferenz der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Thüringer Meer, die am Donnerstag ab 17 Uhr in der Krölpaer Pinsenberghalle stattfindet. „Gemeinsam mit dem eingesetzten Regionalmanagement hat die Kommunale Arbeitsgemeinschaft die im Regionalen Entwicklungskonzept Thüringer Meer definierten Ziele weiter konkretisiert, Netzwerke gebildet, Projekte kreiert und zahlreiche touristische Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse dieser Arbeit sowie die weiteren Schritte in der Projektumsetzung möchten wir gern präsentieren“, blickt der KAG-Vorsitzende und Saale-Orla-Landrat Thomas Fügmann (CDU) voraus.

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Auflagen auf 60 beschränkt ist, werden Interessierte gebeten, sich über das Landratsamt Saale-Orla (E-Mail: wirtschaftsfoerderung@lrasok.thueringen.de oder Telefon 03663 / 488 757) anzumelden.

Außerdem wird die Veranstaltung per Livestream via Youtube übertragen, aufrufbar über den Link https://youtu.be/wFUrT5Jy95E oder aber mit der Eingabe von „3. Regionalkonferenz Thüringer Meer 2020“ in die Youtube-Suchmaske.