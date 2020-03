Kulturdenkmal in Rudolstadt steht zum Verkauf

Womöglich gibt es für ein historisches Gebäude in der Rudolstädter Altstadt unweit der Ludwigsburg bald einen neuen Besitzer. Auf der Internet-Immobilienplattform Immonet wird das Wohn- und Geschäftshaus in der Burgstraße mit einer Gesamtfläche von 1100 Quadratmetern zum Kauf angeboten. Der Kaufpreis ist mit 145.000 Euro angegeben.

Die vermietbare Fläche beträgt 1000 Quadratmeter. Stellplätze sind vorhanden, die Anzahl der Wohneinheiten ist mit zwölf beziffert. Es handelt sich hierbei um ein Einzelkulturdenkmal, beschrieben laut Portal als ehemaliges Amtsgericht. Ansprechpartner für Interessenten ist die Firma Ulf Weise Immobilien + Consulting GmbH.

Im Landesinteresse genutzt

Die Geschichte des Gebäudes reicht zurück bis in das 18. Jahrhundert und ist mit der Stadtentwicklung eng verbunden. „Das Gebäude wurde über viele Jahrzehnte im Landesinteresse genutzt“, sagt Lutz Unbehaun, Kunsthistoriker und Leiter des Museums Heidecksburg. Er verweist darauf, dass sich das Haus in dem am frühesten besiedelten Gebiet der Stadt östlich der Stadtkirche befindet. „Dieser Bereich war früher die Altstadt, lange bevor sich die Stadt weiter Richtung Westen ausgebreitet hat“, so der Museumschef. Bekannt ist, dass hier zur Zeit von Fürst Johann Friedrich von Schwarzburg-Rudolstadt (1721 bis 1767) kurzfristig eine Anatomie eingerichtet war, bevor sich die Mediziner und Forscher an die Universität Jena begeben haben.

Saniert kann es ein Hingucker sein

„Das Gebäude stand immer in einer engen Beziehung zur Ludwigsburg. Dort, wo sich heute der Kindergarten befindet, gab es früher einen Park mit Orangerie“, ergänzt er. Das historische Portal ist bis heute erhalten. Später befanden sich mehrere Wohnungen in dem Objekt, seit geraumer Zeit steht es leer. „Es handelt sich auf jeden Fall um ein stadtbildprägendes Gebäude. Wenn es wieder saniert ist, kann es ein Hingucker sein“, so Lutz Unbehaun.