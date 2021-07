Kulturino-Verein lädt wieder zum Englisch-Camp nach Quelitz

Unterweißbach-Quelitz Veranstalter versichern höchste Pandemie-Vorsorge ab dem 15. August

Der Kulturino-Verein lädt in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen Englisch-Camp in sein Sommerhaus im Unterweißbacher Ortsteil Quelitz ein. Vereinsvoritzender Alexander Ombeck schreibt: "Nachdem uns im letzen Jahr die Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte, bieten wir in diesem Jahr wieder ein Englischcamp an."

Der Verein betont zugleich die Sicherheitsvorkehrungen. So werde das Team durchgeimpft antreten. Auch Muttersprachlerin Sasha komme durchgeimpft samt Quarantäne auf dem Landweg ins Lichtetal.

Wichtig sei der Hinweis, dass alle Kinder getestet anreisen müssen. Auch sie würden am Tag nach der Anreise noch einmal durch eine Apothekerin kostenlos getestet.

Für die Camp-Zeit gelte, so Alexander Ombeck: Wir werden als geschlossene Gruppe mit reduziertem Außenkontakt agieren. Es gibt derzeit noch 4 freie Plätze im Zeitraum 15. bis 22. August. Wir würden uns freuen!"

Kontakt und Anmeldung: kulturino, Europäische Projektwerkstatt Kultur im ländlichen Raum e.V., Quelitzer Str. 13, 98744 Unterweißbach.

www.kulturino.de

E-Mail: hallo@kulturino.de

whatsapp (Text only) +49 152 11987600