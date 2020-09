Letztmalig gut gefüllt und belebt zeigte sich der Kulturpalast zum Tag des offenen Denkmals am 9. September 2018. Damals hatte Thüringens Kultur-Staatssekretärin Babette Winter von der Bühne des Großen Saales avisiert, auch den Eigentümer in die Pflicht zum Erhält des Gebäudes nehmen zu wollen.

Für Thüringen ist er das „bedeutendste und repräsentativste Beispiel eines Kulturhauses aus der frühen Phase der DDR“, ein „Denkmal von herausragender Bedeutung“. Architekturgeschichtlich auf einer Stufe mit den Bauten der früheren Stalinallee in Berlin, am Roßplatz in Leipzig oder am Altmarkt von Dresden.