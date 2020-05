Kunden in Rudolstadt sind noch nicht in Kauflaune

Der Thüringer Einzelhandel hat seine Türen geöffnet. Doch laut Meinung vieler Mitarbeiter vor Ort blieben der gewünschte Ansturm der Kunden und damit auch die Umsätze aus. Wer wirklich in dieser Zeit profitiert, ist der Onlinehandel, der noch mehr boomt als schon vor der Krise. Für viele Ladenbesitzer zerrt diese ungewisse Zeit jedoch nicht nur an den Nerven, sondern vor allem an der Existenzgrundlage. „Alle Geschäfte haben Konzepte entwickelt, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Abstände und Hygienevorschriften werden auf das genaueste eingehalten und Mitarbeiter sowie Verkäuferinnen stehen mit Mundschutz im Laden, um für Kunden präsent zu sein“, so David Haun, Centermanager der Galeria Rudolstadt. „Wieso sehen wir das Einkaufen mit Mundschutzmaske also nicht als Chance? Als Chance, auch in diesen Zeiten die Möglichkeit zu haben, einkaufen zu gehen und mal rauszukommen. Als Chance, ohne Gedrängel durch die Regale zu schlendern und gleichzeitig den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Sodass man, wenn alle derzeit geltenden Einschränkungen wieder aufgehoben sind, immer noch seine Lieblingsgeschäfte bei einem Einkaufsbummel besuchen kann“, heißt es in einer Mitteilung.

Werbung für Einkauf vor Ort

Um hierbei für größtmögliche Sicherheit zu sorgen, haben viele Shoppingcenter wie die Galeria Rudolstadt umfangreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt. David Haun hierzu: „Wir haben nicht nur Desinfektionsspender für unsere Kunden bereitgestellt, sondern auch das Reinigungs- und Desinfektionsintervall deutlich erhöht. Durch die Einbahnstraßenreglung wird ein Aufeinandertreffen an engen Stellen verhindert. Durch Kundenbegrenzungen in den einzelnen Geschäften ist der Sicherheitsabstand überall gewährleistet.“ Mit aktuellen Kundenaushängen und -informationen im Center und auf unserer Homepage können sich Kunden jederzeit Auskunft über die aktuelle Situation verschaffen. Er wirbt für eine Unterstützung des lokalen Einzelhandels in Rudolstadt. „Der Einkauf vor Ort ist hygienisch und sicher und sichert zahlreiche Arbeitsplätze in der Region“, macht er deutlich.