Kunstfabrik Egelsdorf verlängert aktuelle Schau

Yvonne Heil (nach dem Nachnamens ihres Großvaters) nennt sich Yvonne Neubeck-Aslan mit Künstlernamen wieder. Sie hat in der früheren Fabrik in Egelsdorf sowohl ihr Atelier als auch eine Galerie eingerichtet.

Yvonne Neubeck-Aslan, Galeristin in der Kunstfabrik Egelsdorf und selbst Malerin sowie als Lehrerin im Unstrut-Hainich-Kreis tätig, hat sich dem Künstlerverband "Kunst Westthüringer" angeschlossen. „Es ist wichtig, immer weiter zu arbeiten und diese "seltsamen Zeiten" als Chance zu sehen, sich zu orientieren und Neues zu wagen.“ sagt sie. „Die momentane Situation hat auch Vorteile - sich zu erinnern an alte und vergessene Techniken wie den Linolschnitt oder an neue unerprobte Formate wie das Tondo/Rundbild.“

Ihre bisherige Ausstellung "Zwischen Berg und tiefem Tal" in Egelsdorf in der Galerie "Kunst in der Fabrik" bleibt noch bis Oktober 2021 bestehen.

Mit kleinen Sequenzen "Ganz nah dran" und einem Live-Video in den nächsten Wochen, wird sie immer wieder Künstler vorstellen oder versuchen den Menschen die Kunst nahe zu bringen. Auch in vier Podcasts kann man etwas rund um die Kunsttheorie oder Praktisches hören. ...auf Spotify, Anchor oder einfach über Google: Yvonne Neubeck-Aslan Podcast suchen.