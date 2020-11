Kurhotel, Kaserne, Kinderhort - eine Rudolstädter Zeitreise

Das Lieblingsfoto von Michael Kasper zeigt eine Kutsche, die vor dem Portal des ehemaligen Kurhotels im Rudolspark in Rudolstadt steht. Es stammt aus der Zeit um 1910. „Es war die Blütezeit des Kurbetriebes, und offenbar eine gesellige noch dazu“, sagt der Rudolstädter. Der Rudolspark war zu dieser Zeit ein beliebter Erholungsort. 15 Hektar groß, mit Hotel, Restaurant, gepflegtem Garten mit Teichen. Ein anderes Foto zeigt den Heilgymnastischen Apparateraum im Hotel. Heute würde man Fitnessstudio dazu sagen. Stolz ist er auch auf eine Aufnahme der vermutlich letzten noch erhalten Bierkrüge des Hotels.

Es sind drei von insgesamt etwa 160 Aufnahmen, die in dem jetzt erschienenen, 74-seitigen Buch „Rudolspark und Ankerwerk im Wandel der Zeit“, zu sehen sind. Die Publikation ist ein Gemeinschaftswerk von Jeanette Lauterbach (Text) und Michael Kasper (Fotos).

Fotografische Raritäten

Die Idee zu diesem Buch geht zurück auf einen Foto-Vortrag von Michael Kasper im Rahmen des Rudolstädter Abends. Zahlreiche Aufnahmen hatte er dafür zusammengetragen und kommentiert. Was tun mit diesem Schatz? „So sind wir darauf gekommen, diese Publikation in Angriff zu nehmen“, sagen beide. Sechs Monate Arbeit stecken in dem Buch. Aufwendig hat Michael Kasper die schwarz-weiß Fotos nachkoloriert. „Es war unser Anliegen, eben nicht nur die Fotos zu zeigen, sondern auch Beschreibungen dazu“, ergänzt Jeanette Lauterbach. So unter anderem zu dem Brand, der 1919 das Hotel zerstörte. Fotos zeigen, was danach noch übrig blieb. „Diese Bilder waren bisher kaum öffentlich zu sehen“, weiß Michael Kasper. Das gilt auch für eine Reihe von Fotografien, die vom unternehmerischen Wirken des Friedrich Adolf Richter zeugen. Zu den fotografischen Raritäten gehören zudem Aufnahmen aus den Kasernen. So wird der Bogen im Buch gespannt von der Nachkriegs- über die DDR-Zeit bis zur Gegenwart. „Mich haben diese technischen Denkmäler schon immer interessiert“, so der Rudolstädter. Fortsetzung folgt, kündigt er an.

Erhältlich ist das Buch, das in einer Auflage von 500 Stück erschienen ist, in der Thalia-Buchhandlung.