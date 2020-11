Ländliche Schönheiten als Adventskalender zum Blättern

Wie rettet man eine Dorfkirche? „Die Devise heißt von oben nach unten und von außen nach innen. Es wird mit Dach und Dachstuhl begonnen. Dann folgen in der Regel die Außenwände“, fasst es Rainer Mertesacker im kommenden Magazin „Monumente“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) zusammen. „Die Sanierung außen dauert oft Jahre – bis eine Kirche auch innen wiederhergestellt ist, manchmal Jahrzehnte. Wichtig ist, den geduldigen Menschen am Ort die Zuversicht für den Baufortschritt zu erhalten. Deshalb muss auch einmal eine passende Maßnahme im Innenraum eingeschoben werden, etwa die Restaurierung eines Chorraums, damit das bislang Erreichte auch sinnlich erlebbar wird“, sagt Mertesacker.

Ende November erscheint die Weihnachts-Ausgabe von „Monumente“. Auf elf Seiten präsentieren sich 24 Dorfkirchen exemplarisch für die über 2000 ländlichen Gotteshäuser, die die spendensammelnde Denkmalschutzstiftung mit Hilfe ihrer rund 200.000 Förderer bislang bewahren half. Ein besonderer Adventskalender also, der auf diese Weise entstanden ist. Hinter den Kalendertürchen lugen gewissermaßen 24 „Schöne vom Lande“ hervor, Herzensanliegen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die kurzen Artikel umreißen in wenigen Zeilen, was mit den Bauwerken geschah und wie sie nachhaltig erhalten bleiben.

1125 erstmals erwähnt

Eine dieser beispielhaften Landschönen ist die Kirche St. Nikolai in Unterwellenborn. Wörtlich schreibt Autorin Christiane Rossner: „Schwamm und Fäule setzten der alten Dorfkirche zu. 2016 und 2017 stellte die DSD Mittel zur Sanierung der Dachkonstruktion und der Altdeutschen Schieferdeckung zur Verfügung. Die verputzte massive Kirche, die 1125 erstmals urkundlich erwähnt wird, birgt im Inneren eine wertvolle Ausstattung: einen Flügelaltar aus dem Jahre 1522, einen reich geschnitzten Orgelprospekt und Chor-Malereien aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.“

Und noch ein Beispiel aus dem Landkreis findet sich im Heft: die Kirche in Catharinau, wo die DSD zwischen 2015 und 2019 Sanierungsmaßnahmen unterstützte. Die zuletzt 1841 instandgesetzte Saalkirche erhebt sich über rechteckigem Grundriss und niedrigem Natursteinsockel aus Bruchstein und war ursprünglich verputzt. Als typische barocke Dorfkirche hat sie besondere städtebauliche, lokalhistorische und kunsthistorische Bedeutung.