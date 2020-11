Land sieht Gemeinden in Verantwortung für Fußwege am Stausee Hohenwarte

Ein vorher halbwegs sicherer Trampelpfad beseitigt, die Straße verbreitert ohne Abtrennung der darauf verlaufenden Wanderwege, Bushaltestellen ohne Zuwegung – die Kehrseite der an sich erfreulichen Sanierung der Landesstraße 2384 zwischen Hohenwarte-Staumauer und dem Abzweig nach Saalthal-Alter hat die Gemüter bis hin zum Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) erregt.

Doch nach Lesart der zuständigen Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) wurden gar keine Fehler gemacht – und ein Wegebau, wenn überhaupt möglich, müsste nun von den Gemeinden Hohenwarte und Unterwellenborn gestemmt werden.

In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Saalfelder CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck erklärt die Staatssekretärin, das Anlegen eines Fußweges entlang der Straße sei nicht Sache des Landes als Straßenbaulastträger, da es in diesem Bereich keine „randliche Bebauung“, sondern lediglich das Hotel, die Wanderwege und die saisonal betriebenen Bushaltestellen als „Ziele im Außerortsbereich“ gebe. Wege für lediglich ein einzelnes touristisches Ziel herzustellen, sei eine kommunale Aufgabe – also von der jeweiligen Gemeinde zu tragen.

Enorme Eingriffe in die Umwelt

Wegen der topografischen Verhältnisse und der relativ geringen Straßenbreite würde ein Wegebau entlang der Fahrbahn enorme Eingriffe in Landschaft und Umwelt erforderlich machen, speziell im Bereich der ersten 250 Meter ab der Staumauer. Daher empfehle sich ein Gehweg abseits der Straße. Allerdings müsse erst eine Überprüfung der Wanderwegeführung insgesamt durch Gemeinde und Tourismus-Regionalverbund abgewartet werden.

Für einige Abschnitte im weiteren Straßenverlauf bis zum Hotel sei mit den beteiligten Gemeinden verabredet, Nebenflächen an der Straße für Fußgänger noch in diesem und nächstem Jahr nutzbar zu machen.

Dass Fußgängern an der Straße kein sicherer Weg zur Verfügung stehe, liege auch daran, dass die Gemeinde keinen Antrag auf Sondernutzung für einen Zugang gestellt habe. Dass Fußgänger und Wanderer teilweise auf der Straße gehen müssen, sei schon vor der Instandsetzung so gewesen. Die Situation habe sich also nicht verändert.

„Weiter vor sich hindümpeln“

Bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin Ende September seien Landrat, Bürgermeister und Landesstraßenbauamt aber einig gewesen, die Führung der Hauptwanderwege auf den Prüfstand zu stellen und Alternativen abseits der Straße zu suchen.

Kowalleck findet die Antwort auf seine Anfrage typisch für die Inkonsequenz der Landesregierung. Einerseits werde in Sonntagsreden die Bedeutung der Stauseeregion für den Tourismus beschworen, andererseits ziehe man sich bei konkreten Vorhaben auf formale Zuständigkeiten zurück. „Ohne gemeinsames Handeln und angemessene Unterstützung des Landes wird das Thüringer Meer als touristisches Vorzeigeobjekt auch weiterhin vor sich hindümpeln“ so Kowalleck.