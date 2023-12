Landkreis fördert Jugendkunstschule in Rudolstadt

Landrat Marko Wolfram schaut sich im Gespräch mit Leiterin Katrien Vervoort einige der Bildnisse an, die in letzter Zeit in der Jugendkunstschule entstanden sind.

Rudolstadt Marko Wolfram übergibt 3000 Euro Kulturfördermittel und unterstreicht die Bedeutung für die Region.

Über 3000 Euro Zuschuss an ihre Jugendkunstschule aus den Kulturfördermitteln des Landkreises freuten sich die neue Schulleiterin Karien Vervoort und die langjährige Vorstandsvorsitzende Johanna Fischer ganz besonders. Landrat Marko Wolfram (SPD) übergab kürzlich den Scheck und besichtigte zugleich zum ersten Mal die Räumlichkeiten in der Alten Wache auf der Heidecksburg, direkt neben Volkmar Kühns berühmter Reitplastik „Der Rote Huzule“.

Gesetzlich verankerte Förderung als Glücksfall

Die kreative Aura der künstlerischen Werkstatt mit ihren Pinseln, Farben, Druckerplatten und Kunstwerken greift sogleich auf die Besucher über. Nicht zuletzt sorgt der Panoramablick über Rudolstadt dafür, dass man Karien Vervoort beneidet für den „wahrscheinlich schönsten Arbeitsplatz der Welt“, wie sie selbst sagt. Die gebürtige Holländerin Vervoort, selbst Bildhauerin und Goldschmiedin, ist seit über zwanzig Jahren Mitglied der Kunstwerkstatt und hat sich im Sommer dieses Jahres bereit erklärt, die Leitung der Jugendkunstschule zu übernehmen. „Ein Glücksfall“ für Rudolstadt, findet Johanna Fischer, deren Name mit der Kunstwerkstatt Rudolstadt verbunden ist wie kein anderer. Ein Glücksfall und wahrlich existenzsichernd war auch die gesetzliche Verankerung über die Förderung der Kunst- und Musikschulen in Thüringen: „Ohne den Zuschuss von Land, Landkreis und Stadt wäre die Jugendkunstschule so nicht mehr möglich gewesen“, resümiert Fischer im Gespräch mit dem Landrat.

„Gerade in unserer heutigen digitalen Zeit sind die kreativen Angebote unserer Jugendkunstschule wichtiger denn je, gerade für unsere Kinder und Jugendlichen“, sagte Wolfram. Fischer und Vervoort betonten nicht nur die Bedeutung von haptischen Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Materialien, sondern auch die Fähigkeit zur „Findung von kreativen Lösungen“, die auf den Alltag übertragbar sind. Auch sei der soziale Aspekt nicht zu unterschätzen, finden doch gerade „Kinder und Jugendliche neue Freunde“ in den Kursen. „Ich bin sehr froh, dass diese Einrichtung unseren Landkreis auf so tolle Art bereichert und auch durch die Stadt und lokale Unternehmen sehr viel Unterstützung erfährt“, so Wolfram.

Kurse und Workshops auch für Erwachsene

Die Jugendkunstschule bietet regelmäßige Kurse und Workshops auch an den Wochenenden für kunst- und kulturinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Als Ergänzung zum schulischen Angebot in der Region können künstlerisch-handwerkliche Fähigkeiten im Umgang mit verschiedensten Materialien ausgebildet werden. Neben der Förderung von Begabung und Kreativität legt die Einrichtung Wert auf eine Herausbildung der differenzierten Wahrnehmung und Sensibilität für die Umwelt. Aktuell werden noch Künstlerinnen und Künstler als Workshopleiter gesucht – Interessenten können sich gern bei Karien Vervoort für weitere Informationen melden.