Landkreis Saalfeld-Rudolstadt unterstützt kommunale Bauprojekte

Der neu gebaute Pioniersteg in Saalfeld wurde am 6. Dezember für den Verkehr freigegeben. Eine Woche später beschloss der Kreistag einen Zuschuss zu der Investition der Stadt Saalfeld in sechsstelliger Höhe.

Saalfeld/Rudolstadt Der Kreistag nickt am Dienstag sechsstellige Beträge für den Pioniersteg in Saalfeld und den Loquitzradweg Probstzella ab

Mit Beschluss des Kreistages vom Dienstag ist der Weg frei für Zuschüsse des Landkreises an drei kommunale Bauprojekte mit überregionaler Bedeutung. Für den Ersatzneubau der Saalebrücke „Pioniersteg“ erhält die Stadt Saalfeld einen Investitionszuschuss über knapp 200.000 Euro sowie für die Qualitätsverbesserung am Saaleradweg zwischen Reschwitz und Weischwitz 70.000 Euro noch in diesem Jahr. Die Gemeinde Probstzella wird im kommenden Jahr mit 100.000 Euro bei der Instandsetzung des Loquitzradweges unterstützt. Das geht aus einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Am Pioniersteg in Saalfeld treffen der regionale Fahrradrundweg „Bergbauroute“ und der Radfernweg „Saaleradweg“ aufeinander. Der Pioniersteg ermöglicht beiden Radrouten eine sichere Querung der Saale fernab des motorisierten Verkehrs und führt diese auf einer ufernahen Trasse durch das Stadtgebiet Saalfeld. Damit langfristig eine sichere Überquerung der Saale für den Radverkehr gewährleistet werden kann, war der Ersatzneubau der Brücke unerlässlich. Die neue Brücke wurde am 6. Dezember offiziell für die Nutzung freigegeben.

Stadt hat Landkreis um Unterstützung gebeten

Die Antragstellung auf Förderung im Rahmen des Sonderprogrammes „Stadt und Land“ für das Projektvorhaben erfolgte bereits im September 2021. Die Baukosten betrugen zum Zeitpunkt der Antragstellung rund 2.9 Millionen Euro. Die bei der Submission eingereichten Angebote wiesen deutlich höhere Kosten aus, sodass die Gesamtausgaben inklusiver Nachträge auf 4.4 Millionen Euro angestiegen sind. Die Stadt Saalfeld hatte aufgrund der gestiegenen Kosten bereits im Jahr 2022 um finanzielle Unterstützung durch den Landkreis gebeten. Die Abwicklung des Zuschusses erwies sich fördertechnisch als kniffelig. Um eine Unterstützung der Stadt Saalfeld dennoch rechtssicher zu ermöglichen, schlug die Verwaltung vor, die Stadt Saalfeld abweichend von der Richtlinie mit einer Förderung in Höhe der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben von insgesamt 262.500 Euro zu fördern, da durch diese Maßnahmen ein wichtiger Beitrag für die Attraktivität des Saaleradweges geleistet wurde.

Der überregional bedeutsame Loquitz-Radweg befindet sich derzeit in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Diesbezüglich gingen bereits mehrfach Beschwerden beim Beteiligungsmanagement des Landkreises ein und auch die Bewertungen des Radweges im Internet spiegeln den schlechten Zustand des Radweges wider. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

Viel Kritik am Zustand des Loquitzradweges

Die Gemeinde Probstzella möchte mit dem Ausbau die Qualität des Radweges deutlich verbessern. Durch die Asphaltierung des Weges fallen zukünftig nur noch geringe Unterhaltungskosten für die Gemeinde an. Darüber hinaus stellt die Maßnahme einen Mehrwert für die gesamte Region dar, da die Anbindung an das Bayerische Radwegenetz sowie an den Saaleradweg für die Zukunft gesichert werden kann. Außerdem dient die Maßnahme auch der Verbesserung des Alltagsradverkehrs. Berufstätige, Pendler und auch Schüler können den Radweg nutzen. Derzeit ist dies aufgrund des schlechten baulichen Zustandes nicht möglich.

Mit der Kostenberechnung vom Mai 2023 lagen die geschätzten Gesamtkosten bei 2,9 Millionen Euro. Die Antragstellung auf Förderung im Rahmen des Sonderprogramms Stadt und Land erfolgte erstmals im Jahr 2021. Der Fördersatz beträgt 90 Prozent. Nach einer Planungsänderung im Bereich der Kreisstraße K 157 in Richtung Reichenbach, belief sich die Kostenberechnung im November 2023 auf 3.24 Millionen Euro. Die Gemeinde Probstzella hat aufgrund der gestiegenen Kosten um finanzielle Unterstützung gebeten. In Anlehnung an den Antrag der Stadt Saalfeld empfahl die Verwaltung, die nicht zuwendungsfähigen Kosten bis maximal 100.000 Euro als einmaligen Zuschuss im Haushaltsjahr 2024 zu gewähren.

Bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde die Qualitätsverbesserung am Saaleradweg zwischen Reschwitz und Weischwitz. Durch die Baumaßnahme der Stadt Saalfeld wurde der Saaleradweg auf einer asphaltierten Strecke im Abschnitt Reschwitz – Weischwitz sicherer und komfortabler ausgebaut. Die Maßnahme war dringend notwendig, da der Radweg sich an dieser Stelle in einem schlechten baulichen Zustand befand.

„Ich freue mich, dass der Landkreis diese wichtigen überregionalen Projekte unterstützen kann. Damit werden Saaleradweg und Loquitzradweg als touristisch besonders attraktive Strecken aufgewertet und sicherer“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) abschließend zitiert.