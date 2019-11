Tausende Landwirte begannen ihre Anreise mit ihren Traktoren bereits einen Tag vor der Kundgebung. Mit ihrer Aktion sorgten sie für Verkehrschaos in der Bundeshauptstadt.

Landkreis/Berlin. Stefan Blöttner, Landwirt aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt, war bei der Demonstration in Berlin und schildert seine Eindrücke.

Landwirt aus Saalfeld-Rudolstadt zur Demo in Berlin

Mit dieser Bewegung habe man Maßstäbe gesetzt, sagt Stefan Blöttner, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Teichel in Teichröda, über die Demonstration am Brandenburger Tor. Neben ihm waren Tausende weitere Landwirte am Dienstag mit ihren Traktoren angereist. Unter ihnen auch mehrere aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Neben Redebeiträgen von Landwirten kamen bei der Veranstaltung auch die Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerin zu Wort. „Die Stimmung war zum Schluss schon sehr aufgeheizt, weil man gemerkt hat, dass die Politikerinnen eine gefestigte Meinung ohne Verhandlungsspielraum haben“, moniert Blöttner. Friedlich sei es trotzdem geblieben und die Polizeipräsenz habe er nicht als übermäßig empfunden. Etliche Kindergärten und Schulklassen zählten zu den Schaulustigen.

Den Landwirt erstaune zudem, wie viele junge Leute unter den Demonstrierenden waren. „Es war eine wichtige Aktion. Unabhängig von Betriebsgröße oder Betriebsart. Ein guter Anfang ist gemacht, aber wir müssen weiter kämpfen, sonst wird der Landwirtschaft der Riegel vorgeschoben.“ Die Politik solle Entscheidungen nicht über die Köpfe der Landwirte hinweg treffen. Eines der Themen war die Verschärfung der Düngeverordnung, die zu Ertragsminderungen und damit zu Gewinnausfällen führe. Blöttner betont, dass die Pflicht des Umweltschutzes klar auf der Seite der Landwirte liege, denn sie seien die Besitzer der betroffenen Flächen. Doch zum Nulltarif könne das eben nicht passieren.