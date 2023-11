In der Saalfelder Innenstadt öffnen gleich mehrere Einrichtungen ihre Türen für den diesjährigen lebendigen Adventskalender.

Lebendiger Adventskalender in Saalfeld in den Startlöchern

Saalfeld Wo und wann die ersten Türchen geöffnet werden, wer das macht und was es dort zu erleben gibt.

Nach einer coronabedingten Pause gibt es in Saalfeld in diesem Jahr wieder den lebendigen Adventskalender. Ganz unterschiedliche Einrichtungen und Geschäfte öffnen für 20 bis 30 Minuten ihre Türen für alle, die im Vorweihnachtstrubel nach einem besinnlichen Moment suchen. Am ersten Advent wird das erste Türchen geöffnet.

Am Sonntag, 3. Dezember, finden am Vormittag Gottesdienste statt und Skodlerak Design, Darrtorstraße 3, öffnet von 13 bis 15 Uhr die Türen für Gäste. Zum ersten Mal ist Skodlerak Fashion Design Gastgeber eines Türchens. Die Inhaberin bietet eine kleine Nähbastelei an.

Das Türchen des 4. Dezembers öffnet die Bibliothek am Markt. Man kann sich auf adventlich geschmückte Räume und natürlich auf Lektüre freuen. Beginn ist um 18 Uhr.

Am 5. Dezember öffnet sich das Türchen der Wohnstätte der Diakonie in der Brudergasse 11. Schon seit mehreren Jahren erfreuen die Bewohner ihre Gäste mit ihren Ideen. Und sie feiern das geöffnete Türchen selbst mit Freude mit. Beginn ist um 17 Uhr.

Zum Nikolaustag am 6. Dezember lädt die Saalegalerie in der Brudergasse zum lebendigen Adventskalender ein. Vor allem die Kinder dürfen gespannt sein. Beginn ist deshalb auch familienfreundlich bereits um 17 Uhr.

Das Türchen des 7. Dezembers öffnet die Apotheke von Hirschhausen in der Oberen Straße 1 A. Über Jahre hinweg beteiligt sich die Apotheke bereits am Adventskalender und das mit ganz unterschiedlichen Beiträgen. Beginn ist um 18 Uhr.

Das Türchen des lebendigen Adventskalenders für den 8. Dezember wird im Gemeinderaum der evangelischen Kirche am Kirchplatz 3 geöffnet. Eine ökumenische Gruppe von der evangelischen und der katholischen Gemeinde der Stadt Saalfeld hat das Beisammensein vorbereitet. Start ist um 18 Uhr.