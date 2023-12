Im Erdgeschoss des Gebäudes Markt 1 in Rudolstadt eröffnet am 19. Dezember ein Klier Friseursalon.

Leerstand beendet in 1-A-Lage in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Eröffnung ist noch vor Weihnachten geplant.

Monatelang stand nach der Schließung des Masson Friseursalons das Geschäft im Erdgeschoss des Gebäudes Markt 1 in Rudolstadt leer. Jetzt steht hier in 1-A-Lage in der Innenstadt eine Neueröffnung bevor. Neuer Mieter ist die Friseurkette Klier. Nach der Schließung der Filiale am Kaufland in Schwarza dieses Jahr im Juli war das Unternehmen auf der Suche nach einem Alternativstandort und ist in dem Wohn- und Geschäftshaus fündig geworden. Die Eröffnung ist für den 19. Dezember geplant.

Die Umbauarbeiten sind im Gange. Der Salon wird entsprechend des Standard-Ladenbau-Konzeptes für Klier Salons eingerichtet. Da sich hier bereits in der Vergangenheit ein Frisörsalon befand, ist keine Nutzungsänderung nötig.

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses hatten in ihrer jüngsten Sitzung per Dinglichkeitsantrag zugestimmt, dass, abweichend von der Satzung, zwei Werbeschilder an dem Gebäude angebracht werden dürfen: eines Richtung Markt, eines Richtung Marktstraße. HE