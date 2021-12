Feuerwehrleute arbeiten in der Zentralen Leitstelle in Jena. Hier werden auch Patientenverlegungen aus Thüringen in andere Bundesländer koordiniert. Die Leitstelle ist für zirka 2000 Quadratkilometer mit rund 370.000 Einwohnern verantwortlich und versorgt die Stadt Jena, den Saale-Holzland-Kreis, den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die Stadt Weimar sowie Teile des nördlichen Weimarer Landes.