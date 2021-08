Leitungsbau in Allendorf

Allendorf Zentrale Kreuzung in der Ortslage ist für Arbeiten an den Versorgungsleitungen gesperrt

Unter Vollsperrung laufen derzeit die Arbeiten an der Kreuzung in Allendorf. Im Auftrag der Thüringer Energienetze (TEN) werden Gasleitungen, Nieder- und Mittelspannungskabel sowie Leerrohre für die Versorgung mit Breitband in der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L 1113 in Allendorf gelegt. Die Arbeiten werden noch bis Oktober andauern und in der Zwischenzeit von allen Verkehrsteilnehmern und besonders den Anwohnern Geduld abverlangen.