Leutenberg wird Jagdhund-Steuerparadies

Die Stadt Leutenberg wird zum Steuerparadies – zumindest für Jagd- und andere Gebrauchshunde respektive deren Besitzer. In seiner Sitzung am Montagabend verabschiedete der Stadtrat mehrheitlich eine neue Hundesteuersatzung, die das Halten vierbeiniger Jagdhelfer erheblich begünstigt, während es für die Besitzer nichtarbeitender Artgenossen wie Schoß-, Kuschel- und Haushunden etwas teurer als bislang wird.

Auslöser der Satzungsüberarbeitung war die im vorigen Jahr erfolgte Abschaffung der Thüringer Rasseliste für gefährliche Hunde, die auch in der Sieben-Täler-Stadt mit Höchststeuern belegt worden waren. Zudem, so Kämmerin Sandra Grosch, habe man dem Wunsch etlicher Hundehalter nach einer zumindest vierteljährlichen Erhebung nachkommen wollen, damit sie nicht mehr über mehrere Monate für einen verstorbenen oder umgezogenen Hund zahlen müssen.

Steuerbefreiung betrifft rund 30 Jagdhunde

Die Freien Wähler, größte Fraktion im Stadtrat, gingen in ihrem Antrag indes noch weiter in Sachen Hundefreundlichkeit. Prinzipiell, so Fraktionschef Hans Leeder, sei er gegen jegliche Erhöhung der Steuer, weil sie zum einen ohne Gegenleistung der Kommune für die Halter erfolge und die gesundheitsfördernde Beschäftigung mit einem Vierbeiner nicht bestraft werden sollte. Für Jagdhunde nur die halbe Steuer zu erheben, reiche nicht. Sie seien – samt Haltern – schließlich immer mehr gefordert, um die viel zu hohen Wildbestände in den Griff zu bekommen, zumal mit der näher rückenden Afrikanischen Schweinepest noch mehr Jagd-Arbeit anstünde, erklärte Leeder, der als Förster und Jäger mit der Materie bestens vertraut ist. „Wir haben ohnehin zu wenige Leute, die sich das noch antun, mit dem Hund durch die Dickung zu kriechen und das Wild zu stellen“, betonte er. Für eine gänzliche Steuerbefreiung der Jagdhunde spreche zudem, dass die Jäger in der Regel nicht nur einen, sondern zwei bis drei Vierbeiner halten. Insgesamt gehe es im Stadtgebiet um etwa 30 Jagdhunde, schätzte Leeder.

Unterstützung erhielt er von Andreas Möckel (CDU), der vorschlug, auch Assistenz- oder Therapiehunde wie etwa für Diabetiker oder verhaltensauffällige Kinder von der Steuer zu befreien. Groschs Bedenken, mit einer so weitgehenden Begünstigung von Jägern thüringenweit die einzige Kommune zu sein, hielt er nicht für zwingend: „Leutenberg könnte damit Vorreiter für andere werden“, betonte Möckel. Zudem sollten nach seiner Ansicht auch die Züchter von Jagdhunden steuerfrei gestellt werden, denn derlei Zuchten gebe es viel zu wenige für den wachsenden Bedarf. Ines Siegl (Freie Wähler), als Tierärztin ebenfalls mit der Sache vertraut, hielt dem entgegen, dass die Steuer erst bei einem Hundealter über vier Monate greife – dann seien die Welpen ohnehin verkauft.

Schlussendlich setzten sich die Jagd- und Gebrauchshund-Sympathisanten auf ganzer Linie durch. Allerdings wären Jubel respektive freudiges Bellen noch verfrüht. Denn die Satzung bedarf des Segens durch die Genehmigungsbehörde. Und ob die einer Gemeinde in der Haushaltssicherung den Verzicht auf Steuereinnahmen durchgehen lässt, darf durchaus bezweifelt werden.

Hoffnung auf stabile Elternbeiträge im Kindergarten

Deutlich weniger Zeit als für die Debatte zur Hundesteuer brauchte der Stadtrat für die Änderungen zu Elternbeiträgen im Leutenberger Kindergarten, geschuldet wohl auch der Vorbereitung durch Grosch, die mit Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) etliche Gespräche mit Kindergartenleitung und Elternvertretern geführt hatte. Demnach werden die Beiträge für Kinder in einer Ganz- und Halbtags-Betreuung leicht erhöht, vor allem aber eine Betreuungsstufe bis acht Stunden als Zwischenschritt eingeführt. Man hoffe damit den Anteil der Ganztags-Betreuung künftig reduzieren zu können, um damit den Träger im Personalaufwand zu entlasten, erklärte die Kämmerin. Insgesamt erwarte sie zumindest „eine Zeit lang Ruhe“ in Sachen Beitragsanpassung, da in den nächsten Jahren nicht mit einer weiteren Steigerung der Kinderzahlen in der Einrichtung zu rechnen sei, hingegen die politischen Zeichen auf Einführung eines weiteren beitragsfreien Jahres in Thüringen stünden. Beschlossen wurde ferner, dass Eltern, die mehrere Kinder im Kindergarten und im Hort der Grundschule haben, von der Stadt entlastet werden, falls ihr Antrag beim Landratsamt abgelehnt wird.

Solarstrom vom Oberbecken ab nächstem Jahr

Unstrittig und harmonisch im Glanz des geschmückten Weihnachtsbaums im Sitzungssaal ließ der Stadtrat auch das weitere Verfahren zur geplanten Photovoltaik-Anlage am Pumpspeicher-Oberbecken Löhma passieren. Zwar hatte es in den Anhörungen zum geänderten Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan von den insgesamt 21 beteiligten Behörden und Verbänden auch kritische Einwendungen gegeben. Doch die seien alle zu entkräften gewesen, so der von Vattenfall beauftragte Projektplaner Rasmus Röhling. Beispielsweise hatte der Nabu einen Eingriff in Lebensräume geschützter Tierarten wie Fledermäuse und Reptilien befürchtet, die jedoch am Oberbecken gar nicht nachgewiesen wurden. Auch ein Verkümmern der Vegetation, wie vom BUND vorgetragen, werde nicht eintreten, da die Solar-Module auf 1,5 Meter hohen Ständern errichtet und maximal 40 Prozent der rund zwei Hektar großen Fläche überdecken werden, so Röhling. Werden die am Montag beschlossenen Pläne von Landes- und Kreisbehörden so genehmigt, könnte die Solarstrom-Anlage im nächsten Jahr gebaut und in Betrieb genommen werden.