Einst gab es sie zu Hunderttausenden in Deutschland, inzwischen sind sie aus vielen Orten verschwunden: die Litfaßsäulen. Auch am Leutenberger Bad dämmerte ein solcher überdachter Werbe-Zylinder jahrelang dahin, glänzt nun aber wieder wie neu – dank dreier Schülerinnen.

Julina Haun, Sophie Kanzler und Nina Dütthorn aus der zehnten Klasse der Gemeinschaftsschule Kaulsdorf haben für ihre große Projektarbeit das Thema ,,Kunst im öffentlichen Raum - Gestaltung einer Litfaßsäule’’ gewählt. „Wir hätten auch eine Wand eines Nebengebäudes der Schule gestalten können, aber dann kam das Angebot der Stadtverwaltung, dass Schüler doch die Litfaßsäule am Bad wieder in Schuss bringen könnten“, erinnert sich Julina. „So können wir etwas für unseren Heimatort leisten, was auch länger bleibt als eine Wand, die bald wieder mit anderen Graffitis überzogen wird.“

Umfrage im Amtsblatt gestartet zur Motivwahl

Rund 1,4 Meter Durchmesser, um die drei Meter hoch – das sind die Standardmaße der vom Berliner Drucker Ernst Litfaß im Jahr 1854 erstmals errichteten Säule. Sie neu zu gestalten, sollte eigentlich eine übersichtliche Aufgabe sein, erwies sich dann aber doch als gewisse Herausforderung. Schließlich galt es Firmen und Partner zu finden, die für möglichst kleines Geld und doch fachgerecht die Sanierung der Säule übernahmen, Material wie etwa wetterbeständige Farben lieferten. „Wir wollten am Sockel einen Abschluss, der die Inschrift „Leutenberg – Stadt der sieben Täler“ möglichst lange trägt, nichts Aufgemaltes oder so“, beschreibt es Julina, „Also haben wir nach Firmen gesucht, die Schrift als Löcher in Metall machen können.“ Letztlich fand sich dafür die Sperber Klempner GmbH & Co. KG in Langenschade, die mit dem neuen Säulen-Dach beauftragt war und den Sockel samt Inschrift gratis dazu herstellte.

Damit die neu gestaltete Säule möglichst breite Akzeptanz findet, starteten die Schülerinnen eine Umfrage via „Herold“, dem Leutenberger Amtsblatt. Die Einwohner sollten bekunden, ob sie lieber das Thema Natur, Sport oder Sehenswürdigkeiten verewigt sehen möchten. Um die 20 Zuschriften kamen an, die meisten bevorzugten Natur-Motive. Die dominieren zwar als satt- bis moosgrüne Wald- und Wiesenflächen samt hellblauen Bächen die rund zwölf Quadratmeter Plakatier-Untergrund. Doch auch die anderen Themen sind angekommen: Unterm Dach leuchtet die Friedensburg, in Hüfthöhe tappt ein großer Feuersalamander als angeblich typisch Leutenberger Fauna-Vertreter. Zudem finden sich vom Fußball über Schwimmen bis Tennis die in der Stadt auszuübenden Sportarten als Piktogramme wieder.

Neun Tage an der Säule gemalt

Bemalt haben Nina, Sophie und Julina die Säule mittels vorher entworfener Schablonen, trotzdem aber mehr Zeit gebraucht, als sie eigentlich erwartet hatten. Denn der städtische Bauhof hatte zwar den Zylinder ausgebessert und neu verputzt, indes nicht so glatt hinterlassen, um gleich die Farben aufzutragen. Also hatten die Mädchen auch noch per Schleifpapier und –block Hand anzulegen, zudem Grundierung aufzutragen, bevor es ans eigentliche Bemalen ging. Insgesamt neun Tage gingen im September und Oktober für die farbige Gestaltung drauf, plus zweimaliges Überstreichen. „Das hat ganz schön geschlaucht“, erinnert sich Nina, „manchmal hatten wir echt keine Lust mehr.“ Dann doch weiterzumachen, dazu habe auch die Aufmerksamkeit etlicher Passanten beigetragen. „Die haben gesagt, dass sie toll finden, was wir hier machen und dass die Litfaßsäule noch nie so schön war“, erzählt Sophie.

Die wie auch Julina einräumt, mit Kunst sonst nicht so viel am Hut zu haben, während Nina zumindest gern zeichnet. Für die Bewertung ihrer Projektarbeit, die sie im März zu verteidigen haben, sind sie trotzdem zuversichtlich. Zwar müssen sie pro Kopf mindestens acht Seiten im theoretischen Teil zur Kunst im öffentlichen Raum schreiben, aber der praktische Teil, nämlich die Säulengestaltung, sei ihnen doch „ziemlich klasse“ gelungen, finden sie.

Überprüfen kann das jeder Leutenberger oder wer sonst am Mittwoch gegen 16 Uhr Zeit hat und in der Gegend ist: Dann werden Sophie, Nina und Julina gemeinsam mit ihren Projektlehrern und Helfern Leutenbergs neue alte Litfaßsäule am Freibad-Parkplatz einweihen.