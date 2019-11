Picasso steht für Kubismus, Lust auf Impressionismus bedienen Renoir und Cezanne, beim Surrealismus führt kaum ein Weg an Dali oder Chagall vorbei. Die meisten Maler bleiben bei einem Stil, einer Formensprache. Ganz anders Renate Neils. Wer sich durch ihre Ausstellung im Leutenberger Rathaus bewegt, fühlt sich alsbald wie in einem gemalten Wikipedia der Kunststile.

Hier die italienische Stadt Como reduziert auf schemenhafte Konturen, als hätte der Kubist Feininger zum Pinsel gegriffen. Dort Naturimpressionen in Aquarellen vertupft. Dann wiederum Monotypien als rauschhafte Feste des Zufalls, aus denen sich auf den zweiten, dritten Blick Gegenstände oder Landschaft schälen. Renate Neils ist in ihrer Bildsprache nie festgelegt.

Von der Gebrauchswerberin zur Multi-Künstlerin

Was vielleicht auch mit ihrem Weg zur Kunst zu tun hat. 1944 in Döhlen geboren, lernte sie in Gera einen inzwischen ausgestorbenen Beruf und wurde Gebrauchswerberin. Während die meisten ihrer Kollegen sich entweder der Plakatmalerei oder dem Schaufenster-Gestalten zuwandten, blieb Neils stets dem ganzen Spektrum ihres Berufs treu. „Diese Vielfalt der Möglichkeiten des Darstellens war doch das wirklich Faszinierende an der Arbeit“, findet sie rückblickend. Bald lässt sie ein Studium zur Werbeökonomin in Berlin-Schöneweide folgen, arbeitet dann in Berlin, als Werbeleiterin der staatlichen Handelsorganisation (HO) in Saalfeld sowie im dortigen Schokoladenwerk. Das Rotstern-Logo berührt sie noch immer emotional: Neils hat mit dem Grafiker, der das Logo im Herbst 1954 in aller Eile entwickelt hatte, immer wieder zusammengearbeitet. „Im Schokoladenwerk hatte ich meine schönste Zeit im Beruf“, meint sie rückblickend. Wie viele DDR-Bürger muss sie ihre Qualifikation nach der Wende verteidigen, neu einfordern, wird schließlich als Diplom-Designerin anerkannt. Das zu erwähnen ist ihr wichtig, des Respekts wegen. Nicht ihr allein gegenüber, sondern für ostdeutsche Selbstbehauptung an sich.

Früh geheiratet, drei Kinder großgezogen, stets berufstätig. Für ernsthafte Annäherung an bildende Kunst bleibt erst mit fast fünfzig Zeit, als die Kinder aus dem Haus sind. Dafür umso intensiver und in fast alle Richtungen – mit Grafik und Malerei, mit Keramiken vom Gebrauchsnahen wie Schüsseln und Tassen bis zu spielerischen Figuren, mit lustvoll verfremdeten Objekten wie den über 20 Stühlen, die sie etwa in Wiesenoptik erblühen lässt, zum Zeitungsarchiv gestaltet oder mit Polstern zum halben Schmetterling verformt. Als ihre liebsten Techniken in der Malerei nennt Neils die Acrylmalerei und Aquarelle, im Grunde genommen Antipoden: Während Aquarelle, den flüchtigen Eindruck einfangend, schnell hingetupft sind, aber auch nicht mehr zu überarbeiten oder zu korrigieren, braucht ihre oft fein ziselierte Arbeit mit Acrylfarben Zeit und Behutsamkeit, zuweilen ein weiteres Übermalen. Faszinierend findet sie auch die Technik der Monotypie, wenn Farbe mehr oder weniger chaotisch auf eine Glas- oder Metallplatte aufgetragen und dann durch einen Druckstoff hindurch gepresst oder gerieben wird. So entstehen plastische, in ihrem Fall gern kontrastreiche Flächen, die Neils mal mehr, mal weniger ins Realistische lenkt. Und in so manchem Bild scheinen die Stile sich noch zu vermischen, so in der jüngst entstandenen Serie von vier opulenten, eher realistisch gemalten Landschaften, wo sich der Himmel in einem roten Strudel sehr impressionistisch zu wölben scheint. Phantasie oder doch Abbildung? Neils lächelt: „Es gibt alles im Himmel – Sie müssen es nur sehen.“

Kinder, Enkel und Urenkel mit Malen angesteckt

Motive und Lust am Gestalten findet die Leutenbergerin vor allem in der Natur. Für sie ist es ein Wechselspiel: Das Malen gewährt einen anderen Blick auf Natur, die wiederum bislang scheinbar Verborgenes dem Betrachter auftut. Vor Ort fixiert Neils ihre Motive zunächst in gezeichneten Skizzen, nicht etwa in Fotos. Die bilden ihr die Wirklichkeit oft zu unvollständig ab. So können Baumspitzen auf einer Kuppe kleine Bäume sein – oder ein Hochwald, der aus dem Tal dahinter ragt. „Die Kamera weiß das nicht – ich schon“, kommentiert Neils.

Die Ausstellung, auf den ersten Blick um die 100 Werke, umfasse etwa ein Viertel ihres Schaffens, schätzt sie. Gern hätte sie noch weitere Arbeiten gezeigt, doch mehr lässt der Tagungsraum im Erdgeschoss des Rathauses wirklich nicht zu. Auch bei ihr Zuhause stößt ihr kreativer Fleiß an bauliche Grenzen – etliche Bilder lassen sich nur noch stapeln. Weshalb Neils nun erstmals etwas zuvor für sie nie Denkbares tut: Sich von Bildern zu trennen, per Verkauf oder, wohl überwiegend, durch Schenkungen an Bekannte und Verwandte. Sie wolle nun kürzertreten, nur noch malen oder gestalten, „worauf ich wirklich gerade Lust habe“, sagt Neils. Mit 75, so findet sie, darf man sich auch mal längere Pausen gönnen. Doch selbst, wenn es wirklich ihre letzte Exposition sein sollte, ist mit Kunst aus dem Hause Neils auch in Zukunft weiter zu rechnen. Das zeigen Bilder in einer Ecke, deren Urheber nur mit dem Vornamen wie Ivo, Dana, Fred-Ole oder Mila genannt sind – Renate Neils drei Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel, die sichtlich ihre künstlerischen Gene weiter tragen. Und denen Stil-Beharren wohl ebenso fremd ist.

Die Ausstellung „Drauf und dran“ - Bilder, Keramik und kuriose Stühle von Renate Neils im Mehrzweckraum (Parterre)des Rathauses Leutenberg ist noch am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.