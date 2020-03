Leutenbergs Etat leicht verbessert, trotzdem nicht üppig

Wäre Leutenberg eine Familie, zählte sie zu jenen, die den Gürtel besonders eng schließen müssen – weil sie gerade so genug Geld haben, um nur ein bisschen vom Staat unterstützt werden zu müssen. Sandra Grosch, Leitende Beamtin und Kämmerin der Einheitsgemeinde, gab sich denn am Montagabend auch erleichtert, überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt für 2020 hinbekommen zu haben. Ohne das jüngst vom Landtag verabschiedete kommunale Investitionspaket, so Grosch, hätte es nicht funktioniert.

Rücklage der Stadt schrumpft rapide

Über die Klippe geholfen hat allerdings auch die Sparsamkeit der Verwaltung im vorigen Jahr. Sie beließ rund 300.000 Euro mehr als gedacht in der Rücklage, in die nun herzhaft gegriffen wird, um den Verwaltungsetat für 2020 glatt zu bekommen. Die rund 621.000 Euro, die Leutenberg zu Ende 2019 auf der hohen Kante hatte, schmelzen demnach auf etwa 83.000 Euro bis Silvester dieses Jahres zusammen. Und laut Finanzplan im Folgejahr noch weiter.

Laut Groschs Vorbericht zum Haushaltsplan hat die Stadt im Verwaltungsetat mit einer erheblichen Einnahmeschwäche zu kämpfen. So rasseln die Schlüsselzuweisungen des Landes mit lediglich 31.400 Euro auf etwa ein Zehntel des Wertes von 2018 zusammen, verharren die Gewerbesteuer-Einnahmen etwa bei der Hälfte von 2017. Zwar nahm die Gemeinde aus der Vermietung und Verpachtung eigener Immobilien im vorigen Jahr rund 171.000 Euro ein, jedoch deckt das nach Einschätzung der Kämmerin kaum die Bewirtschaftungskosten der Gebäude. „Aufgrund des erheblichen Reparaturstaus werden die Immobilien weiterhin ein Verlustgeschäft darstellen“, so Grosch. Dringende Sanierungen seien so kaum möglich gewesen. Weshalb die Stadt nach Möglichkeit die Immobilien loszuwerden sucht, damit Privatleute sie neu entwickeln können – wie zuletzt am Leutenberger Markt mit der vormaligen „Essküche“ geschehen oder mit St. Jakobs alter Schule samt Wohnung, die demnächst an die Mieter verkauft werden soll. Zwar eine Zier, betriebswirtschaftlich selten eine Freude ist das Alexandra-Bad, das bei naturgemäß schwankenden Einnahmen fast doppelt so hohe Ausgaben beschert.

Größte Ausgabe-Brocken im Verwaltungsetat, der leicht auf 2,93 Millionen Euro steigt, bleiben die Kreis- und Schulumlage mit rund 820.000 Euro und knapp 130.000 Euro, die fast 700.000 Euro umfassenden Personalausgaben sowie die Zuschüsse zum Kindergarten von 666.000 Euro. Dagegen nehmen sich die geplanten baulichen Reparaturen, Straßenbeschilderungen oder der Ersatz der Linden am Markt mit insgesamt 60.000 Euro eher niedlich aus.

Mehr als eine größere Baumaßnahme pro Jahr nicht drin

Obwohl der diesjährige Vermögenshaushalt sich im Vergleich zu den letztjährigen Ausgaben mehr als verdoppelt, bleibt doch mit rund 1,42 Millionen Euro ein sehr übersichtlicher Betrag, zumal für eine Gemeinde, die mit knapp 60 Quadratkilometern Fläche, neun Ortsteilen und entsprechendem Straßennetz eine Menge Infrastruktur erhalten muss. „Wir bemühen uns, Jahr für Jahr eine größere Baumaßnahme zu schaffen“, betonte Grosch vor den Stadträten, „aber mehr ist wirklich nicht drin.“ Und so folgt denn auf die umfassende Sanierung der Burgstraße zum Fachkrankenhaus, die 2019 beendet wurde, in diesem Jahr einzig die Erneuerung der rund 800 Meter langen Stichstraße von der Kreisstraße 166 nach Munschwitz für prognostiziert 581.000 Euro, wobei das Land rund 423.000 Euro an Zuschuss zugesagt hat. Die Sanierung, die laut Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) noch im März ausgeschrieben wird, soll im November beendet sein. Wann die restlichen gut 200 Meter bis zum sanierten Kreisstraßen-Anschluss von St. Jakob folgen, ist noch offen. Größter Posten unter den restlichen investiven Ausgaben sind die geplanten 60.000 Euro für die Vorbereitung zum Abriss des ehemaligen Ferienheimes „Katja Niederkirchner“ samt nachfolgender Flächen-Neugestaltung. Auch hier schießt der Freistaat zwei Drittel der Summe zu. Berücksichtigt man, dass rund 687.000 Euro zur Sicherung des Verwaltungsetats fließen, ist der diesjährige Planbetrag für Investitionen nur unwesentlich höher als 2019. Zumindest eine frohe Botschaft bleibt jedoch: Dank der mit rund 70.000 Euro fortgesetzten Tilgung der zwei städtischen Darlehen sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung erstmals unter 100 Euro. Der Stadtrat beschloss den Haushalt ebenso einstimmig wie den Finanzplan bis 2023.

Bürgermeister bekommt etwas mehr Geld

Trotz der weiter nicht üppigen finanziellen Lage mochte der Stadtrat dem Bürgermeister aber doch etwas mehr pekuniäre Anerkennung zukommen lassen. Schließlich gebe Robert Geheeb, wo auch immer er zu Besuch komme, stets etwas finanzielle Unterstützung aus seiner Tasche, warb Freie-Wähler-Fraktionschef Hans Lehder dafür, innerhalb der ohnehin veränderten Hauptsatzung auch die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister anzupassen. Etwas mehr Attraktivität könne dem Amt auch mit Blick auf die nächstes Jahr anstehende Wahl nicht schaden, stimmte Kämmerin Grosch zu. Und so beschloss der Stadtrat einstimmig eine Anhebung um zehn Prozent auf nunmehr 1320 Euro im Monat – was selbst dann unter der gesetzlich fixierten Obergrenze bliebe, wenn die Einwohnerzahl demnächst unter 2000 fallen sollte. Den Schwund mindestens verzögern könnte ein Zusammengehen beispielsweise mit Probstzella. Dessen Gemeinderat-Spitze samt Bürgermeister wartete am Ende des öffentlichen Sitzungsteils bereits vor dem Leutenberger Rathaus, um sich mit den Gastgebern auszutauschen. Wozu genau, mochte niemand sagen – das Treffen war nicht öffentlich.