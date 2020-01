Leutnitz. Ortsschaftsrat lud an den Platz an der Futterraufe zur ersten Geselligkeit des Jahres 2020

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leutnitzer Neujahrsschwätzchen

Auch in den kleinen Königseer Ortsteil im unteren Rinnetal wurde es neulich in den Abendstunden zeitweise recht warm, berichtet jetzt Ortsteilbürgermeister Daniel Hempel. Auf dem Platz hinter der Feuerwehr lud der Ortschaftsrat zum „gemeinschaftlichen Verbrennen der hölzernen und nadeligen Überreste des Weihnachtsfestes 2019“ ein. Bei Glühwein und Kinderpunsch trafen sich wieder einmal eine Großzahl der Leutnitzer, um einerseits mit ausgedehnten Schwätzchen das neue Jahr zu begrüßen und andererseits sich des trockenbaumgewordenen Ballastes der Feiertage zu entledigen. Gegen 20.30 Uhr war dann auch der letzte Hauch von Weihnachten sprichwörtlich verflogen und die Ortsansässigen verließen zufrieden den Platz an der „Futterraufe“. „Mir bleibt zu sagen: Besten Dank an alle helfenden Hände und die zahlreichen Besucher“, so Daniel Hempel.