Linke werfen Ehrenamtlern der Saalfelder Tafel Rassismus vor

Das Wahlkreisbüro „Haskala“ der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuß (Die Linke) stellt seine Zusammenarbeit mit der Saalfelder Tafel ein. Grund sei „ein rassistischer Vorfall“ am vergangenen Freitag, wie Diana Glöckner, Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, mitteilte.

Im Zuge der Coronakrise habe die Saalfelder Tafel Personalengpässe, aus diesem Grund hätten Mitarbeiter und Engagierte des Haskala-Büros der Tafel in der Ausgabestelle in Schwarza helfen wollen. Schon eine erste Haskala-Gruppe erlebte der Mitteilung zufolge „eine Vielzahl von abwertenden und rassistischen Äußerungen insbesondere über geflüchtete Menschen.“

In der zweiten Gruppe, die die erste am Mittag ablösen wollte, befanden sich der Fraktionssprecherin zufolge auch zwei Menschen mit Migrationsgeschichte. Daraufhin hätten sich die rassistischen Äußerungen gesteigert; Ehrenamtler der Tafel hätten unter anderem erklärt, dass sie jetzt gehen würden, „wenn die Ausländer kommen“. Plötzlich sei „auf Hygieneregeln Bezug genommen worden, die vorher an keiner Stelle eine Rolle gespielt hatten“. So seien auch Gesundheitspässe thematisiert worden.

König-Preuß: Solidarität hat Grenzen

Die Landtagsabgeordnete König-Preuß reagierte der Mitteilung zufolge zutiefst empört: „Junge Menschen bieten in Zeiten der Krise Unterstützung an und erleben dafür tief verankerten Rassismus. Unsere Solidarität hat Grenzen: In dem Moment, wo Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Nationalität oder Sexualität diskriminiert und angefeindet werden, ziehen wir jede Unterstützung zurück.“ Weiter heißt es in der Mitteilung, trotz des Widerspruchs seitens der Engagierten aus dem Umfeld der Haskala zu den rassistischen Äußerungen habe es „keine wahrnehmbare Solidarisierung von der Mehrheit der Ehrenamtler der Tafel in Schwarza“ gegeben.

Tafel-Helfer selbst mit Migrationshintergrund

Mit Bestürzung reagierte der Leiter der Saalfelder Tafel, Jürgen Brengel, auf die Vorwürfe der Helfer aus dem Haskala-Büro. Er sei in der fraglichen Zeit selbst nicht in der Ausgabestelle in Schwarza gewesen. Gleichwohl äußerte sich Brengel klar: „Bei uns gibt es so etwas nicht.“ Einige der Tafel-Helfer hätten selbst einen Migrationshintergrund. Sie hätten als Ein-Euro-Jobber angefangen und seien nach Ende der Fördermaßnahme als ehrenamtliche Unterstützer geblieben.

Brengel kündigte an, dass es in Rudolstadt-Schwarza eine Aussprache geben werde. Er wolle erst die Meinung seiner dortigen Mitarbeiter hören. Brengel erklärte wörtlich: „Wenn sich da einer saublöd ausgedrückt hat, trennen sich die Wege!“