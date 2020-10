Löschwasser für Teichröda

Der Rudolstädter Ortsteil Teichröda bekommt noch in diesem Jahr eine Löschwasserversorgung nach neuestem Stand. Aktuell ist von der künftigen Löschwasserzisterne allerdings noch nichts zu sehen. Vier kleine Holzpfähle markieren den Ort, an dem in Kürze der Baukörper in der Erde verschwinden wird. Dennoch sind bereits Bauarbeiten im Gange. An der Bushaltestelle wird gerade der Schotter für das Pflaster auf dem neuen Bürgersteig eingebracht. Etwa noch eine Woche sollen die Arbeiten dort andauern, so die Bauarbeiter der Firma Schwall und Mayer Hoch- und Tiefbau aus Neustadt an der Orla.

Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern Die Arbeiten an der neuen Löschwasserzisterne sollen noch in diesem Monat beginnen. Die Anwohner wurden per Aushang informiert. Die Baudurchführung erfolgt unter einer Sperrung der Mühlenstraße im Bereich der Buswendeschleife bis zur Einmündung der Landesstraße. Die Busse nutzen die Buswendeschleife weiterhin, und der Ein- und Ausstieg zu den Bussen bleibt gewährleistet. Auch die Zu- und Ausfahrt des Feuerwehrgerätehauses bleibt während der Bauzeit bestehen. Ebenso die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen. Die Abfallcontainer können ebenfalls fußläufig weiterhin erreicht werden. Die Abfuhr der Container ist gewährleistet, heißt es dazu. „Die Stadt Rudolstadt ist nach der Zusammenlegung mit Remda-Teichel bemüht, auch die neuen Ortsteile der aktuellen Richtlinie der Löschwasserversorgung nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) anzupassen. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Teichröda wird im Bereich der Feuerwehr eine neue Löschwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern versenkt“, heißt es dazu aus dem Rudolstädter Rathaus. Die Baukosten der Maßnahme betragen zirka 204.000 Euro, die zu 65 Prozent vom Land Thüringen gefördert werden. Die 35 Prozent Eigenanteil zahlt die Stadt aus ihrem städtischen Haushalt. Dazu wird ein Teil der Fusionsprämie durch den Zusammenschluss von Rudolstadt mit Remda-Teichel eingesetzt. Bestandteil der beschränkten Ausschreibung war auch der Neubau der Bushaltestelle im Bereich der Feuerwehr. Im nächsten Jahr soll das Feuerwehr-Gerätehaus einen notwendig gewordenen Anbau erhalten. Da die Ausfahrt in Richtung der aktuellen Haltestelle verlaufen wird, muss diese auf die andere Straßenseite versetzt werden. Der barrierefreie Neubau der Haltestelle sieht eine Überdachung und eine neue Straßenbeleuchtung im Haltestellen-Bereich vor. Die Kosten für die Planungen, den Bau und die Beleuchtung betragen insgesamt zirka 58.000 Euro. Diese Maßnahme wird durch das Land Thüringen zu 90 Prozent gefördert. Die Fertigstellung beider Baumaßnahmen ist für Dezember 2020 geplant.