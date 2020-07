Rudolstadt. Zwei Männer haben sich in einer Wohnung in Rudolstadt einen Kampf mit einem Schlagstock und einem Messer geliefert.

Männer gehen mit Schlagstock und Messer aufeinander los

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei in Rudolstadt. Aus unbekannter Ursache waren am Donnerstagabend zwei Männer in einer Wohnung im Erich-Correns-Ring aneinandergeraten.

Ein 24-Jährige habe sein Gegenüber unvermittelt mit einem Schlagstock im Bereich des Kopfes angriffen. Zur Abwehr griff ein 49-jähriger Mann daraufhin zu einem Messer und verletzte den Jüngeren durch Schnitte am Kopf, teilte die Polizei mit.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Verletzungen beider seien den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. Die Kriminalpolizei Saalfeld nahm, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung auf – die Tatmittel wurden sichergestellt.

