Magere Strecke bei vierter Rudolstädter Stadtwildjagd

Ob Georg Zapfe, Jagdpächter im Revier Rudolstadt III, am Samstagmorgen beim Blick aus dem Fenster angesichts des dichten Nebels die Stirn gerunzelt hat? “Die Sichtweite war letztlich vor Ort ausreichend”, sagt er schmunzelnd. Und gegen Mittag hatte sich tatsächlich der November-Nebel ein wenig gelichtet. Die inzwischen vierte Stadtwildjagd war da schon an ihrem Finale angelangt.

Und Jäger sind viel zu vertraut mit den Unwägbarkeiten ihrer Profession, um sich so schnell beirren zu lassen. Es ist – vor allem, was die Wildschweine angeht – das bisher magerste Ergebnis der vier Jagden, die zuletzt schon fünf, sechs und neun erlegte Tiere aufwiesen.

Heuer liegt anfangs nur eine etwa einjährige Überläufer-Bache auf der mit Reisig präparierten Strecke. Eine weitere wird sich hinzu gesellen, als die Nachsuche nach einer Weile erfolgreich ist. Durchaus schwieriger als sonst wird auch die zum Jagdhandwerk gehörige Vermarktung des Wildbrets sein. Die Gastronomie, sonst traditioneller Abnehmer, fällt bekanntermaßen nahezu komplett aus.

Die Nachbarn fehlen

Schon in den letzten Jahren hatten sich nicht nur die Jagdpächter aus dem stadtnahen Rudolstädter Revieren zusammen getan, sondern auch die Nachbarn aus Catharinau, Kolkwitz, Langenschade und Oberpreilipp. Doch das Pandemiejahr macht auch hier einen Strich durch die Rechnung, so dass die Rudolstädter weniger mitmachende Nachbarreviere haben als sonst. Das ist ein Nachteil, denn so gewitzt sind Schwarzkittel alle mal, dass sie Reviergrenzen zum eigenen Vorteil nutzen.

Vier Rehe und zwei Wildschweine wurden erlegt. Foto: Henry Trefz

Aber nicht nur die Nachbarn fehlen. „Statt 20 Jäger, wie in den Vorjahren, habe ich diesmal nur acht Kollegen eingeladen, denn auch sie wohnen in Risikogebieten und auch für sie wäre die Jagdeinladung eine letztlich vermeidbare Reise”, sagt Georg Zapfe, der als Allgemeinmediziner in seiner Rudolstädter Praxis schon von Berufs wegen täglich einen Corona-Test macht.

Nur eine Wildschwein-Rotte wurde angetroffen

Im Sommer hat das Schwarzwild einen reichen Gabentisch und muss gar nicht erst in stadtnahes Gebiet vordringen. Das ändert sich, wenn die Felder abgeerntet sind. Dann sind auch die stadtnahen Erholungsgebiete und Kleingartenanlagen betroffen.

Ob sie aber an diesem Morgen dort sind, wo die Jäger warten, da spielt natürlich auch der Zufall eine Rolle. Im Kampf gegen ihn haben die Jäger in den letzten sechs Wochen Jagdruhe eingehalten, an Stellen, die man gut bejagen kann, Mais ausgelegt; und sie wissen, dass die Wildschweine es geholt haben, weil die Steinplatten darauf von Rehwild nicht bewegt werden könnten.

Eine Rotte mit einem guten Dutzend Tiere haben sie an diesem Morgen aufstöbern können, zwei Tiere hat Jens Büchner erlegt. Wohin sich der Rest verkrümelt hat, bleibt unklar. Wegen der vorangegangenen sechswöchigen Jagdruhe hatte aber Georg Zapfe auch den Abschuss von einigen Rehen freigegeben, vier Tiere liegen zum Abschluss auf der Strecke.

Bis sie vollständig ist, stärken sich Jäger, Treiber und einige Mitglieder des Technischen Hilfswerks, die im Gelände Fußgänger und Autofahrer auf die Jagd hingewiesen haben, an Erbsensuppe, Stollen oder frischen Wurstbroten. Und achten dabei natürlich auf Abstände.