Mankenbach-Linde: Gepflegt seit Westfälischem Frieden 1648

Als Mankenbach-Linde trägt sie die laufende Nummer 3 der 27 Naturdenkmale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Das Internetportal www.baumkunde.de führt sie als Friedenslinde, gepflanzt am Ende des Dreißigjährigen Krieges – mit einem Alter von 372 Jahren und einen Stammumfang von gut vier Metern. Seit fast zwei Jahren ist nunmehr die Stadt Königsee zuständig. Sie veranlasste über den städtischen Bauhof und die Hebebühnenfirma des Rudolstädters Jens Vogt in der letzten Oktoberwoche Pflegemaßnahmen an der „alten Dame“. Sie sei sach- und fachgerecht beschnitten worden, indem hauptsächlich das gefährdende Totholz entfernt und das erforderliche „Lichtraumprofil“ hergestellt wurde, so Stadtförster Steffen Wedekind.