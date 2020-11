Mann fährt stark alkoholisiert in Entwässerungsgraben

Mit seinem Pkw fuhr ein ein 55-Jähriger am Samstagnachmittag in einen Entwässerungsgraben. Nach Angaben der Polizei bog der Fahrer in Pflanzwirbach auf dem Wechsel ab und landete rechtsseitig in dem Graben, wobei das Auto an der Unterseite aufsetzte und beschädigt wurde.

Betrunkener verursacht Unfall und fährt weiter

Durch den Schaden lief während der Fahrt Kraftstoff aus dem Pkw. Dieser verteilte sich bis auf Höhe des Friedhofs in der Rudolstädter Straße in Rudolstadt. Als die Beamten den 55-Jährigen stoppten, stellten sie bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,10 Promille fest.

Unfall auf der Cumbacher Brücke in Rudolstadt