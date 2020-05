Rudolstadt. Ein 54-Jähriger mischt sich in eine Polizeiangelegenheit ein, greift die Beamten an und droht über die Notrufnummer mit einem Angriff auf die Polizeidienststelle.

Mann in Rudolstadt droht über Notruf mit Machetenangriff

Als Polizeibeamte am Montagabend in Rudolstadt ein Fahrzeug kontrolliert haben, mischte sich ein gänzlich Unbeteiligter in die Angelegenheit ein. Er trat an die Beamten heran, machte mit seinem Handy Videos vom Geschehen und fertigte Porträtaufnahmen von den Polizisten an.

Auch mit Beleidigungen hielt der 54-jährige Mann sich nicht zurück, woraufhin er von den Beamten durchsucht wurde. Dabei leistete er bereits Widerstand. Der Mann führte ein Einhandmesser bei sich, welches beschlagnahmt wurde. Der Mann griff erneut an, um das Messer zurück zu bekommen. Das Messer aber behielten die Beamten, den Mann ließen sie vorerst laufen.

Mann benutzt Notruf, um sein Messer zurückzufordern

Kurze Zeit später wählte der 54-Jährige mehrfach den Notruf und verlangte die Herausgabe seines Messers. Seine Drohung: Bekomme er das Messer nicht zurück, würde er mit einer Machete auf der Saalfelder Polizeidienststelle erscheinen.

Daraufhin stattete ihm die Polizei einen Besuch ab. Und tatsächlich entdeckten sie hinter der Tür mehrere, zugriffsbereite Macheten, die sofort beschlagnahmt wurden. Der 54-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Notrufmissbrauch, Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

