Mann mit über 2 Promille und ohne Führerschein gestoppt - Zwei Männer verweigern Kontrolle und leisten Widerstand

Rudolstadt. Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Mann mit über 2 Promille und ohne Führerschein gestoppt

Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde der Polizei bekannt, dass am Freitagmorgen ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis von seiner Arbeitsstätte in Königsee nach Hause fahren würde. Die Beamten konnten den 50-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnschrift in Rudolstadt aufgreifen, als er mit dem PKW gefahren kam. Eine Kontrolle ergab zunächst mehr als 2 Promille. Weiterhin war der Mann unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bereits vor mehreren Wochen nämlich wurde der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss gestoppt, woraufhin sein Führerschein beschlagnahmt worden war.

Zwei Männer verweigern Personenkontrolle und leisten Widerstand

In der Nacht auf Freitag sollten zwei Personen in der Friedrich-Naumann-Straße / Unterm Hain in Rudolstadt kontrolliert werden. Jedoch waren die jungen Männer laut Polizei nicht einverstanden und versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen. Aufgrunddessen hielten die Beamten die beiden Männer fest, diese widersetzten sich jedoch weiter und leisteten körperlich Widerstand. Die beiden erhielten nach Beendigung aller Maßnahmen eine Strafanzeige.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen