Marita Schories als gute Seele im Königseer Rathaus

Königsee. Mit viel Applaus hat der Stadtrat die letzte Sitzungsgelegenheit vorm Ruhestand zur Danksagung genutzt

Eigentlich hatte der Stadtrat am Montag kurz vor der Sommerpause keine wirklich bedeutsamen oder umstrittenen Themen auf der Tagesordnung. Immerhin, fünfstellige Summe für die Weiterführung von Schallschutzmaßnahmen in der Kindertagesstätte und überplanmäßige Kosten für die Fassaden- und Dachsanierung in der Turnhalle am Waldhaus waren keine Peanuts, doch diskutieren wollte außer einen routinemäßigen Einwurf von Stadtratsmitglied Horst Ackermann (CDU) niemand wirklich über die Vorlage.

Nach dem Bericht des Bürgermeisters und einer vorangestellten Abschiedsrede von Gymnasiumsleiter Matthias Neuhof, der die Kommunalpolitik um Unterstützung für die bisher erfolglose Suche nach einem Nachfolger für ihn bat, wäre das Parlament um ein Haar nach weniger als einer Stunde in den nichtöffentlichen Teil übergegangen.

Doch hatte sich Stadtratsvorsitzender Eckhard Möbius nicht für sich ein Blumengesteck bereitgestellt. Der einhellige und ungewöhnlich lang anhaltende Applaus galt Marita Schories. Sie dürfte seit der Wende die Person sein, die am häufigsten bei einer Stadtratssitzung anwesend war, ohne zugleich dem Parlament anzugehören. Als Sekretärin im Vorzimmer des Bürgermeisters gehört eben auch das Protokoll der Ratssitzung zu ihren Aufgaben.

Vier Bürgermeister begleitet

Im Sommer endet ihre Zeit im Rathaus, nachdem sie, wie sie in ihrer kurzen Dankesrede sagte, vier Bürgermeister als direkte Vorgesetzte erlebt hat. Den frechen Zwischenruf “überlebt!” lächelte Marita Schories ebenso souverän weg, wie sie in all der Zeit vor allem eines ausstrahlte: Freundliche Gelassenheit und gewissenhafte Diskretion.

Eckhard Möbius dankte im Namen aller herzlich und bat rückblickend um Nachsicht, dass in turbulenten Sitzungen sicher nicht immer alles so leicht zu protokollieren war, wie es wünschenswert gewesen wäre.