Markt in Rudolstadt verwandelt sich

Noch liegt der XXL-Baumschmuck neben der Tanne, Kunsttannenketten hängen von den Buden und Bohrgeräusche sind zu hören. „Schillers Weihnacht“, die in den kommenden Wochen für festliche Atmosphäre auf dem Rudolstädter Markt sorgen wird, befindet sich noch im Aufbau. Bis 26. November. Dann wird die fünfte Auflage des Adventsmarktes 18.30 Uhr vom Bürgermeister eröffnet. Und auch Schiller wird vorbei kommen.

Wer den Markt von den letzten Jahren kennt, wird in diesem Jahr ein paar Neuerungen entdecken. Es sei den Veranstaltern wichtig, den Markt jedes Jahr zu variieren, um den Besucher immer wieder zu überraschen, verrät Marketing-Manager Thomas Am Ende beim Rundgang über den Markt. So sei die Reihenfolge der Buden geändert, es gebe mehr Lounge-Bereiche zum Verweilen, auf 100 Quadratmetern können Kinder auf einer nostalgischen Eisenbahn durch den Märchenwald fahren und neue Händler liefern die ein oder andere Geschenkidee. Etwa die Hälfte von ihnen kommt aus der Rudolstädter Umgebung. Auch hierauf legen die Veranstalter wert, um kein beliebiger Markt zu sein. Stolz sei man dieses Jahr auch, eigene Tassen, die der Rudolstädter Künstler Olaf Rahardt designte, herausgeben zu können. 6.000 Stück gibt es davon.

Noch sind die Marktbuden verschlossen. Das ändert sich ab 26. November. Foto: Marie Neubauer

Neben dem Zwischenstopp der Jump Weihnachtsmarkt-Tour am 30. November, sendet der Mitteldeutsche Rundfunk am 25. Dezember seine Weihnachtssendung 19 Uhr live vom Markt. Am 26. Dezember wird das Stück „Im Reich der Schneekönigin“ auf der Bühne des Weihnachtsmarktes aufgeführt. Auch digital ist „Schillers Weihnacht“ wieder auf Facebook und Instagram zu finden.

Wehmut empfinden die Veranstalter darüber, dass es dieses Jahr kein Angebot für Kinder im Kreativ- und Wichtelhaus gibt. „Wir haben keinen Sponsor finden können, der ein hochwertiges Workshopprogramm für Kids macht“, so Am Ende. Deswegen können die Räumlichkeiten für private und Firmenfeiern gemietet werden.

Bis dahin ist aber noch viel aufzubauen. Vor allem die Arbeiten an den schmückenden Details kosten Zeit. „Man denkt immer man wird nicht fertig. Gebaut wird dann wieder bis zum letzten Tag. Das ist jedes Jahr das Gleiche“, weiß Adel Hein, der kreative Kopf hinter der Veranstaltung und einer von drei Geschäftsführern des Veranstalters Hein-Events. Seit dem 18. November machen er und sein Team den Markt Stück für Stück weihnachtlich – bis zur letzten Minute.