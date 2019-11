Besser hätte es sich kein Marketingstratege ausdenken können: „EwigLeben mit Genuss“ verspricht die Marmeladenmanufaktur in Bad Blankenburg nicht deshalb, weil sie ihren Produkten eine lebensverlängernde Wirkung unterstellt, sondern weil die Gründerin den schönen Nachnamen Ewigleben trägt und ihn klugerweise werbewirksam einsetzt.

Zu verdanken hat Annelie Ewigleben den in Thüringen einzigartigen Namen ihrem aus der Lüneburger Heide stammenden Ehemann Lothar – ihre Manufaktur indes ihrem Können und ihrem Mut. Denn es ist schon ziemlich kühn, mit Anfang fünfzig eine sichere Festanstellung zu kündigen und den Sprung ins Ungewisse zu wagen, weil man in der Arbeit keine Erfüllung mehr findet. „Ich bin irgendwann nur noch mit Herzklopfen ins Büro“, beschreibt die „Ur-Bad-Blankenburgerin“, warum sie vor sechs Jahren ihren Job als Wirtschaftskauffrau an den Nagel hängte.„Ich war schon immer sehr kreativ und gerne in der Natur – und daraus wollte ich etwas machen.“

Anfangs verkaufte sie die Marmeladen auf dem Markt

Ihre Familie, vor allem ihr Mann, hätten sie dabei nach Kräften unterstützt und sie dazu ermuntert, eine selbstständige Existenz auf Basis der Fruchtaufstriche zu starten, mit denen sie schon seit Jahren Familie und Freunde erfreute. Bis zur eigenen Manufaktur war es zwar noch ein langer Weg. Doch Annelie Ewigleben ließ sich von Schwierigkeiten nicht entmutigen. Sie nutzte zunächst tageweise die Küche des örtlichen Vereinshauses zum Marmeladenkochen und begann dann, ihre liebevoll mit einem Serviettenhäubchen verzierten 145-Gramm-Gläser auf verschiedenen Märkten zu verkaufen. „Anfangs war ich noch sehr aufgeregt“, erzählt die 57-Jährige. Es habe sie Überwindung gekostet, ihre Produkte zu verkaufen und etwas darüber zu erzählen.

Früchte aus dem eigenen Garten und von Freunden

Lothar und Annelie Ewigleben vor ihrer Marmeladenmanufaktur Ewigleben in Bad Blankenburg. Foto: Sibylle Göbel

Doch inzwischen mache ihr das großen Spaß, zumal immer mehr Käufer genau wissen wollen, woher die Rohstoffe kommen und wie genau sie verarbeitet werden: „Die meisten Früchte stammen aus unserem Garten“, sagt Annelie Ewigleben. Auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Areal reifen unter anderem Johannes-, Stachel-, Brom- und Himbeeren, aber auch Äpfel, Pfirsiche und Holunder. Erdbeeren werden auf einem Bio-Hof in der Nähe gepflückt, Trauben, Quitten und Mirabellen kommen von Gartenfreunden.

Etliches sammeln Annelie und Lothar Ewigleben auch einfach draußen in der Natur: Hagebutten, Schlehen, Kirschpflaumen. Nicht aus der Region stammen einzig die Bio-Orangen, die sich die Manufaktur aus Sizilien liefern lässt – und natürlich exotische Gewürze wie Schokoladenpfeffer, Kardamom oder Tonkabohnen, mit denen Annelie Ewigleben einige ihrer zu 70 Prozent aus Früchten bestehenden Kreationen verfeinert. An die 40 Sorten umfasst ihr Angebot, wobei nicht alles jederzeit vorrätig ist. Denn wenn eine Frucht keine Saison hat, „dann besorge ich sie mir auch nicht von woanders her“, sagt die Marmeladenköchin bestimmt. Dann müssten sich die Kunden bis zur nächsten Ernte gedulden.

Touristen besuchen Ewiglebens Manufaktur

Seit gut drei Jahren befindet sich die Produktionsstätte in einem Laden in der Unteren Marktstraße, „nur drei Häuser von unserem Zuhause weg“. Annelie Ewigleben hat dort auf rund 50 Quadratmetern nicht nur ihre Küche eingerichtet, in der sie an mindestens drei Tagen pro Woche kocht, tüftelt und werkelt. Sondern auch einen Verkaufstresen, hübsch dekorierte Regale und sogar Tische mit insgesamt 15 Sitzgelegenheiten. Denn nachdem immer wieder Touristen auf der Suche nach einem Café bei ihr gestrandet waren, konnte sie gar nicht anders, als auch Filterkaffee und Kuchen anzubieten.

„Dabei übertreibe ich es aber nicht“, sagt sie. Sie backe pro Tag nur einen, manchmal auch zwei Kuchen – und wenn der alle sei, dann sei er eben alle. Die Kunden nehmen’s nicht krumm – und decken sich liebend gern mit Marmeladen, aber auch den für Bad Blankenburg so typischen Lavendelprodukten und Fröbelsternen ein. Denn auch die faltet, in zig Versionen, Annelie Ewigleben selbst. „Als Ausgleich zum Marmeladenkochen“, wie sie lachend erzählt. Manchmal, gesteht sie, sei sie vielleicht zu perfektionistisch veranlagt. Doch da könne sie einfach nicht aus ihrer Haut.

Preisgekrönte Orangen- und Pomeranzenmarmelade

Lothar Ewigleben (73), inzwischen Rentner, weiß das nach 19 Ehejahren nur zu gut. Mit sichtlichem Stolz breitet der Teilzeit-Busfahrer zwei Urkunden auf dem Tisch aus: Sie dokumentieren, dass seine Frau im Frühjahr beim Marmalade Award in England Silber für ihre Orangen- und Bronze für eine Pomeranzen-Marmelade gewonnen hat. „Und das, wo dort rund 3000 selbst gemachte Marmeladen ins Rennen gingen!“

Ihren Entschluss von vor sechs Jahren hat Annelie Ewigleben „noch nicht eine Sekunde bereut“. Sie liebt das, was sie tut. Freut sich über den immer größer werdenden Kundenstamm in vielen Teilen Thüringens, freut sich auch auf ihre zweite Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche im Januar 2020 in Berlin. Und sie kann damit umgehen, wenn an manchen Tagen wenig los ist in ihrem Laden.

Aber sie hat auch die Hoffnung, nur die Erste zu sein, die die leer gezogene Bad Blankenburger Innenstadt wieder belebt und dort mit Hand- und Hausgemachtem etwas für die Region Typisches anbietet. Sie wünscht sich, dass andere ihrem Beispiel folgen. Deshalb arbeitet sie auch in der Initiative „Zukunftswerkstatt Schwarzatal“ mit, die sich für eine nachhaltige Entwicklung der Region einsetzt und deren touristisches Potenzial aktivieren will. Der jüngste „Tag der Sommerfrische“, der im August 5000 Besucher anlockte, soll nur ein vielversprechender Anfang gewesen sein.

Dienstag und Donnerstag, 13 bis 18 Uhr, Untere Marktstraße 32a in Bad Blankenburg