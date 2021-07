Im Katzhütter Herrenhaus tagt am Donnerstag der Gemeinderat

Maskenpflicht ist in Katzhüttes Gemeinderat zurück

Katzhütte Kommunalparlamentssitzung hat am Donnerstagabend 20 Tagesordnungspunkte allein im öffentlichen Teil

Nachdem in anderen Kommunalparlamenten die Maskenpflicht entfallen oder zumindest abgeschwächt wurde, bleibt die gemeinde Katzhütte bei ihrem strengen Kurs. Für die Sitzung am Donnerstag, wenn sich ab 19.30 Uhr der Gemeinderat im Herrenhaus trifft, hat Bürgermeister Wilfried Machold das Tragen mindestens einer FFP2-Maske zur Pflicht erklärt.

"Das ist sein Hausrecht als Bürgermeister", erklärt Schwarzatal-Verwaltungschef Ulf Ryschka auf Anfrage unserer Redaktion die Rechtslage. Eine verbindliche Vorgabe gebe es aktuell allerdings nicht.

Unter den besonderen Bedingungen befasst sich der Gemeinderat unter anderem mit diversen Protokollbestätigungen, bevor es dann um außerplanmäßige Ausgaben 2020, die Beantragung einer Bedarfszuweisung sowie die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes geht.

Diskutiert und abgestimmt wird auch über die Schaffung einer Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem Friedhof in Katzhütte, den Wegfall von öffentlichen Parkflächen auf einer Teilfläche in Katzhütte, die Beschaffung von Streusalz, die Vergabe einer Planungsleistung zur Sanierung der

Sporthalle „Otto Gießler" in Katzhütte.

Weiter geht es um Ersatzneubau einer Brücke einschließlich Behelfsbrücke, Straßenbau und Projektierung sowie die zeitlichen Abläufe und Vergabe der Leistungen, die Umstellung von sechs Sirenen von Hörmann auf digitalen Betrieb, um Bekleidung und Ausrüstung der Feuerwehren von Katzhütte und Oelze.

Beschlossen werden soll auch die Herstellung einer Zufahrt zum Grundstück Neuhäuser Str. 54, die Nutzung des Mehrgenerationenplatzes vor dem Herrenhauses zur Aufstellung eines Backofens durch den Verein "Schwarzatalfreunde". Beraten wird Vorschlages der "BI Pro Katzhütte-Oelze und des Feuerwehrvereines

Katzhütte" zu einer Urnengemeinschaftsgrabanlage. Erläutert wird die Kündigung der Mitbenutzung der biologischen Kleinkläranlage durch die Feuerwehr Oelze seit 1999 bevor sich nach diversen Informationen sowie der Einwohnerfragestunde ein nicht öffentlicher Teil anschließt.