Mehr Geld vom Land für Rudolstädter Theater

Was schön ist, kehrt wieder - das Theater Rudolstadt plant bereits für den Neustart nach der Schließung. Der Freistaat erhöht indes seinen Anteil an der Finanzierung des Hauses.

Rudolstadt. Ab 2023 teilen sich der Freistaat und der Zweckverband die Kosten.

Das Land Thüringen erhöht seinen Zuschuss an das Thüringer Landestheater Rudolstadt. Für das Jahr 2020 beträgt der Anteil des Freistaates Thüringen 3,74 Millionen Euro, was 46,03 Prozent der Gesamtkosten entspricht. Von 2020 auf 2021 erhöht sich der Zuschuss um zirka 617 000 Euro. Die Summe wird dann in kleineren Schritten weiter gesteigert, so dass erstmals im Jahr 2023 sich Land und Theaterzweckverband die Kosten jeweils zur Hälfte teilen. Darüber informierte Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) am Donnerstag vor dem Stadtrat.

Dann wird der Anteil des Freistaates Thüringen bei 4,622 Millionen Euro liegen, die gleiche Summe bringt der Zweckverband auf, dessen Mitglieder die Städte Rudolstadt und Saalfeld sowie der Landkreis sind. Damit wird ein lange von den Mitgliedern des Zweckverbandes anvisiertes Ziel erreicht. Möglich wird damit eine spürbare Tariferhöhung für die Beschäftigten des Theaters/Orchesters.