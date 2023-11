Mehrere Hunde in Saalfeld-Rudolstadt durch Giftköder getötet

Rudolstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Mehrere Hunde wurden offenbar vergiftet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermittelt im Raum Rudolstadt aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und bittet dringend um Zeugenhinweise. Demnach kam es in den Bereichen Schaala und Eichfeld seit Ende September zu insgesamt drei Vorfällen, bei denen Hunde nach Gassirunden Vergiftungserscheinungen aufwiesen und anschließend umfangreich tierärztlich behandelt werden mussten. Zwei der drei Tiere seien dabei verstorben. Nach Einschätzung der behandelnden Tierärzte scheint Rattengift die Todesursache gewesen zu sein.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass Unbekannte sich im Vorfeld der Auslegung von Giftködern offensichtlich an den Hinterlassenschaften der Tiere, insbesondere im Bereich des Stadtwegs (Rad- und Fußweg) zwischen der Ortslage Schaala und Rudolstadt/Rudolspark am Wegrand, gestört hatten. Dies sei auch durch entsprechende Plakate und "Fähnchen" in den Kothaufen untermauert worden. Bei den ausgelegten Giftködern soll es sich um Fleisch, Wurst und Leckerlies gehandelt haben, die mit Rattengift präpariert waren.

Tierhalter und Passanten zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen

Achten Sie an bekannten Spazierwegen sowie auf dem eigenen Grundstück auf mögliche ausgelegte Köder bzw. verhindern unbedingt bei Auffinden die Aufnahme dieser

Zeigen Sie Funde von vermeintlichen Giftködern polizeilich an

Fertigen Sie bei Feststellungen Fotos von der Auffindesituation und sichern Sie nach Möglichkeit die Köder in einer Plastiktüte und kontaktieren anschließend die Polizei

Stellen Sie ihr Tier bei Vergiftungssymptomen sobald als möglich beim Tierarzt vor

Die Polizei betont, dass es sich bei derartigen Taten um strafbare Handlungen handelt, die mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren belegt sind. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 - 417 1464 unter Angabe der Vorgangsnummer 0282660 entgegen.

