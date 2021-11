EIn Rettungshubschrauber brachte den schwerverletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto)

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Bad Blankenburg - Polizei sucht Zeugen

Bad Blankenburg. In Bad Blankenburg wurden drei Personen bei Verkehrsunfällen verletzt. In einem Fall sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Donnerstagmittag fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Auto die B88 von Schwarza kommend in Richtung Bad Blankenburg. Möglicherweise aufgrund eines Sekundenschlafes geriet sie laut Angaben der Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem Auto, das von einer 48-Jährigen gesteuert wurde. Die Unfallverursacherin wurde dabei schwer, die 48-Jährige leicht verletzt. Zwischen 12 und 13 Uhr kam es daraufhin zeitweise zur Vollsperrung der Bundesstraße. Auch die Feuerwehr befand sich aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen im Einsatz.

Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Nachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Blankenburg schwer verletzt. Kurz vor 15 Uhr teilte ein Busfahrer der Polizei mit, dass er gerade mit einem Radfahrer kollidiert sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 74-Jähriger, möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehend, dem Linienbus auf Höhe des Pflegeheimes in der Wirbacher Straße die Vorfahrt nahm und es deshalb zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bracht den Mann ins Krankenhaus.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen während der Bergung und des Abtransportes des Verletzten mit dem Rettungshubschrauber. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden noch Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.