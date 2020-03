Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrheit will kein Kreistags-Fernsehen im Internet

Protokolle einsehbar für jedermann, die Sitzungen übertragen im Internet, weniger Ausschuss-Sitzungen hinter verschlossenen Türen – die Fraktion der Linken hatte ein ganzes Bündel an Veränderungen vorgeschlagen, um das Agieren des Kreistages für Bürger und also Wähler transparenter zu machen. Die Mehrheit des Gremiums aber mag beim politischen Agieren lieber nicht so direkt beobachtet werden.

Sorge um Debattenkultur im Kameralicht Es sei heutzutage einfach überholt, wenn Bürger erst immensen Aufwand betreiben müssten, um Protokolle von Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse einzusehen, sagte Linke-Fraktionschef Hubert Krawczyk am Dienstagabend. Er plädiere deshalb für ein Einstellen der Protokolle ins öffentlich via Internet zugängliche Informationssystem des Kreistags. Keine gute Idee, befand Kreistagspräsident Oliver Weder (SPD). Denn schon für die Korrektur der gröbsten Schnitzer im jetzigen Stichwortprotokoll brauche er regelmäßig um die eineinhalb Stunden. Wolle man die Niederschrift so gestalten, dass sie für jeden Bürger verständlich werde, müsse ein hauptamtlicher Protokollant eingestellt werden, meinte Weder, der in seiner Skepsis durch Jörg Reichl und Andreas Gloth-Pfaff (beide BfL) unterstützt wurde. Mit der Verweisung in den Kreisausschuss vermied man zumindest die schroffe Ablehnung des Vorstoßes der Linken. Im gleichen gehobenen Papierkorb landete auch deren Antrag, die Ausschüsse so neu zu stricken, dass mehr Themenbereiche schon vor der Befassung im Kreistag öffentlich diskutiert werden. Gleich abgeschmettert wurde das Kreistags-Fernsehen via Internet. Man befürchte populistische Debatten im Lichte der Kameras, missbräuchliche Video-Verwurstung durch Außenstehende, kaum einzuhaltenden Datenschutz, hieß es fraktionsübergreifend zur Begründung. Und zu teuer angesichts wohl weniger Nutzer käme das Sitzung-TV außerdem: In Jena legt man dafür 1500 bis 2000 Euro pro Stadtrats-Konklave hin – bei maximal 300 Zuschauern.