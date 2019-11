Meine Meinung: Die Narbe als stetes Symbol

Wer sich unter die Sonntagsausflügler auf Schlössern mischt, muss nicht lange warten bis er die bewundernden Sätze hört: Wie schön und originalgetreu doch alles hier alles wieder so aufgebaut und ausstaffiert wurde, wie es früher war!” Das ist auf der Rudolstädter Heidecksburg zu vernehmen und ebenso unter den Besuchern des Kaisersaals auf der Schwarzburg. Und selbst die moderne Kombination von Technik, Neubau und restaurierten Exponaten im Zeughaus und Torhaus verdient sich dieses Besucherkompliment in der ersten Viertelstunde aus dem Stand.

Mit dem Corps de Logis auf der Schwarzburg, also dem in den 40ern am schlimmsten malträtierten Baukörper wird man sich an die Abwesenheit solcher Komplimente gewöhnen müssen. Natürlich, dereinst wird der Bau soweit frei von Gefahren sein. Und freilich wird man die alte Pracht hier und da erahnen können. Aber zugleich wird es auch oft bei einer solchen Ahnung bleiben. Dass die Narben des letzten Jahrhunderts gerade nicht getilgt werden, sondern als solche ihrerseits zum Denkmal werden, ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern ein aktiver denkmalpflegerischer Akt. Die vermittelnde Debatte darüber kann man mit dem Besucher nicht früh genug beginnen.