Meine Meinung: Ehrenamt für den Notfall

Flammen im Haus? – Die Feuerwehr kommt. Wasser-Notstand? – Erledigt das THW. Evakuierte aufnehmen und betreuen? – Wird schon irgendjemand tun.

Zur Sicherheit dieses Landes gehört diese Verlässlichkeit. Ob Feuer, Hochwasser, Erkrankung oder Unfall – für Hilfe ist immer gesorgt, es gibt Fristen und Zuständigkeiten und meist auch die notwendige Ausstattung. Nur mit den Helfern selbst sieht es bisweilen mau aus. Vor allem dort, wo die Gefahrvermeidung und -abwehr zwar staatliche oder kommunale Pflicht ist, indes dem Ehrenamt überlassen bleibt.

Das wird gern in Sonntagsreden gelobt, zuweilen mit Preisen bedacht. Doch in einer zunehmend egoistischen Gesellschaft verliert sich die Achtung davor, die früher selbstverständlich war. Und somit die Bereitschaft, selbst etwas für die Gemeinschaft zu leisten, ohne dabei an Entgelt zu denken.

Das zeigt sich an Sportvereinen, die mangels Übungsleitern aufhören müssen. Bei den ländlichen Feuerwehren, deren Zahl im Landkreis sich seit der Wende fast halbiert hat. Und eben auch bei den Katastrophenschützern von Johannitern und DRK, deren hiesiger Einsatzverband mit fast 150 Aktiven begann und heute maximal um die 80 zum Einsatz alarmieren kann. Vor allem fehlt die mittlere Generation, Menschen mitten im beruflichen Leben, auf dem Zenit ihrer Karriere. Die scheinbar ein Engagement im Ehrenamt nicht zulässt. Oder ein Dienen lieber den anderen zuschiebt.

Gehe es so weiter, heißt es bei den Johannitern, werde sich die Bevölkerung irgendwann selbst retten müssen bei Katastrophen – eigentlich keine akzeptable Perspektive.