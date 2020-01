MEINE MEINUNG: Familiensache oder nicht?

Manche (eigentlich die meisten) Dinge sollte man überschlafen. Sie fühlen sich einfach eine Nacht später anders an. Vielleicht ist das einer der kreativsten, aber wohl leider auch chancenlosesten Vorschläge, wie man Kommunalpolitik und Work-Live-Balance dereinst miteinander aussöhnen kann: Etwas diskutieren, dann schlafen gehen und am nächsten Morgen darüber abstimmen.

Schwer zu sagen, ob es helfen würde, die zerstrittene Schwarzatal-Politik wieder auf einen konstruktiven Pfad zurückzuführen. Derzeit regieren leider die Gefühle. Was zur Folge hat, dass es zwischen den Fronten recht ungemütlich wird: Bist du nicht für mich, werfe ich dich mit den anderen in einen Gegner-Topf!

Jene, die schon etwa länger auf der Welt sind, haben bestimmt schon einmal die Erfahrung gemacht, wenn sich ein Paar aus dem Bekanntenkreis scheiden lässt. Durfte man vorher durchaus sie oder ihn als den interessanteren Menschen betrachten, ohne dass es Ärger gab, wird nun die Grundfrage gestellt: Welcher von beiden darf in der Runde bleiben?

Das eigentlich Verrückte aber ist: Die beiden sind füreinander bestimmt, das wissen alle und haben bis vor kurzem noch nicht einmal die beiden selbst abgestritten. Doch die gegenseitigen Grenzüberschreitungen sind natürlich auch geschehen: Die Wünsche des einen mit dem Beschluss des Gegenteils missachtet, das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und diskutierender Kompromisssuche beim anderen mit zwar oft unbewusstem, dafür aber umso dämlicherem Macho-Gehabe beantwortet.

In zwei wichtigen Details aber funktioniert die Analogie vom Rosenkrieg-Szenario nicht: Während Eheleute neben öffentlichen Verletzungen die Lösung ihrer Probleme letztlich doch am besten unter sich anstreben und nicht auf dem Marktplatz, sind die politischen Repräsentanten im Schwarzatal dazu verdonnert, öffentlich nachvollziehbar zu halten, wie es zu dieser Malaise kommen konnte.

Denn obwohl jede Verletzung im Detail ungerecht sein mag, ist die Epoche-Frage abseits aller Spielchen ganz klar: Die Geschichte wird die aktuell Verantwortlichen als die Spalter des Schwarzatals benennen. Um die Nutznießer dieser Entwicklung zu erkennen, muss man kein Detektiv sein. Sondern nur schauen, wer als erster mit einem hämischen Facebook-Grinse-Icon auf dem Bericht von der Versammlung reagierte: Matthias Jahn ist einflussreiches Ratsmitglied, leitet den Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss. In Bad Blankenburg, der Stadt, die so gern einen Fuß in das zerstrittene Tal bekäme.