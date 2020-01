Heike Enzian über die Tragödie in Südtirol und Alkohol am Steuer

Meine Meinung: Fernes Leid doch nah

Was für eine Tragödie, die sich in der Nacht zum Sonntag im südtiroler Ahrntal abgespielt hat. Fassungslos schaute ich auf die Bilder. So dürfte es vielen hier im Landkreis gegangen sein. Warum? Der Ort Luttach liegt nur einen Katzensprung entfernt vom Skigebiet Speikboden, einem bei vielen Winterurlaubern aus Rudolstadt, Bad Blankenburg und Saalfeld beliebten Fleckchen Erde. Regelmäßig füllt sich der Parkplatz dort mit Fahrzeugen mit Slf- und Ru-Kennzeichen. Sonnklar, Seenock, Glück heißen die Abfahrten auf den breiten Pisten. Durch Luttach fährt man weiter zum Klausberg, dem zweiten Skigebiet im Ahrntal. Oder in den Sparmarkt, das Sportgeschäft, ins Café.

Seit vielen Jahren ist mir die Region vertraut. Die Landschaft sieht an Sonnentagen aus wie aus einem Bilderbuch. Und doch macht das Unheil keinen Bogen. Alkohol im Straßenverkehr ist auch dort ein Thema.

Immer wieder liest man von Unfällen in der lokalen Tageszeitung. Die Behörden reagieren. Ich sehe die Schilder am Straßenrand vor mir: „Wer fährt, trinkt nicht“. Und hoffe, dass sich alle dran halten. Einheimische und Touristen. Ohne Wenn und Aber. Dafür nehme ich gern auch strenge Kontrollen in Kauf. Nicht nur im schönen Südtirol.