Meine Meinung: Habemus Manager

Einen Leerstand zu managen, das klingt auf den ersten Blick wie ein Fall fürs lokalpolitische Kabarett. Wo doch immerhin die Narren in den meisten deutsche Rathäusern die Macht übernommen haben. Ja, bisweilen ist die deutsche Sprache etwas abgründig, denn Leerstand managen hat etwas von Luftgitarre spielen, aber Füllstandsbevollmächtigte wird man auch eher an Tankstellen oder hinter einer Wirtshaustheke verorten, als in einer Amtsstube. Genug geflachst, dazu ist die Aufgabe, die der junge Dörnfelder für Königsee übernommen hat, zu ernsthaft. Leerstand bekämpfen, das war eine Standard-Parole in den Programmen der Bewerber zu den Königseer Kommunalwahlen und als in der Weihnachtssitzung der berechtigte Vorschlag auftauchte, doch einmal Zwischenbilanz zu ziehen, was schon angegangen oder gar umgesetzt sei, war der erste personelle Haken schon gesetzt. Mit einem jungen Touristiker will die Stadtverwaltung raus aus der betrübten Zurkenntnisnahme von Brachen und aktiv Interessenten wie bei einem An- und Verkauf zusammenbringen. Im ersten Moment scheint kaum vorstellbar, dass hier nicht schon längst Immobilienmakler ihr Arbeitsfeld entdeckt haben, doch hat die öffentliche Hand den Startvorteil, dass es nicht um Gewinnmargen für den Vermittler geht, sondern der Belebung der Vorzug vor Spekulation gegeben wird.

Der Neue im Amt wird angesichts der vielen blinden Fenster allein im Stadtzentrum über Arbeitsmangel nicht klagen müssen.