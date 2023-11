Meine Meinung

Jens Voigt über den Start des neuen Kulmberghauses Zeit zur Reife statt Eile

Corona-Sperrzeiten und Personalnot, Lieferengpässe und Kostenaufwuchs, noch dazu Unsicherheit wegen Krieg und rasant steigender Zinsen – ein schlimmerer Cocktail für ein Nobel-Hotelprojekt wie das neue Kulmberghaus ist kaum vorstellbar. Anderswo, ob in Düsseldorf, München oder an der Nordsee, wurden derlei Neubauten gestrichen, auch und gerade von großen internationalen Ketten.

Jörg-Ulf Wiegner ist privater und alleiniger Investor. Er hielt, trotz einiger Momente des Zweifelns, an seiner Vision des Leuchtturm-Projekts Kulmberghaus fest. Das verdient erst einmal uneingeschränkten Respekt. Und es zeigt, wie richtig es ist, statt auf gewinnerpichte Kapitalanleger aus der Ferne vor allem auf ortsansässige Unternehmer mit Engagement für die Heimat zu setzen.

Foto: Lutz Prager / OTZ

Freilich, das Haus steht für sehr hohe Ansprüche bis hin zur umfassenden Nachhaltigkeit und ist schon deshalb keine Billigpension. Für den kleineren Geldbeutel gibt es längst genug Angebote in der Region, die teils arg zu kämpfen haben. Das Kulmberghaus setzt auf Gäste, die das Außergewöhnliche in höchster Qualität wollen und sich leisten können. Davon gibt es erstaunlich viele, wie die Auslastung des „Grand Green“ in Oberhof beweist. Und auch die Gästezahlen auf dem Kulmberg seit Start des Hotelbetriebs belegen die Erfolgsträchtigkeit des Konzepts. Jetzt braucht das Haus erst einmal Stabilität und Wachstum im Bestand, statt auf den nächsten Bauabschnitt zu drängen.

Guter Start für Kulmberghaus-Hotel trotz Nebensaison