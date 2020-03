Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kleine Freuden neu entdecken

Knapp fünf Stunden war ich am Sonnabend unterwegs im Landkreis, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die gewohnte Freiheit der Wochenend-Vergnügungen und -Pflichten in immer engeren Kreisen geht. Noch nicht gänzlich beschnitten, aber doch weithin ohne die gewohnten Ziele und Räume. Beraubt der Gemeinsamkeit im Erlebnis von Kultur, Film, Sport und Spiel. Noch kommt der Alltag ohne Passierschein aus. Aber wie lange noch? Leben wir schon auf Abstand voneinander und also rücksichtsvoll genug, um den Restraum an Selbstbestimmung bewahren zu können?

Ehrlich gesagt: Ich glaube es eher nicht. Es sind noch zu viele unterwegs, die ihr Ego für das Wichtigste halten. Zu viele, die Zweifel, die man haben kann, mit der Berechtigung verwechseln, anderen in Gesundheit und Leben zu pfuschen. Es ist wie bei der neuen Masern-Impfpflicht: Sie ist lästig, sie bereitet ärgerlichen bürokratischen Aufwand und ist auch teuer – aber nötig wurde ihre Einführung, weil die Quote der angeblich so unabhängigen Denk-Verweigerer einfach zu groß war.

Auf dem Wochenmarkt mal nur über das Pflanzen im Garten sprechen oder über das passende Gemüse zum gerade erworbenen Fleisch. Die Luft im Park genießen, vielleicht ein Buch lesen, für sich allein auf einer Bank. Den Vögeln lauschen in dieser immer lauteren Stille. Kleine Freuden, die es neu zu schätzen gilt. Solange es geht.