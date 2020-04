Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Musikalischer Gute-Laune-Gruß

In Leipzig sind es Musiker des Gewandhausorchesters, der Oper und die Thomaner. Sie spielen, jeder für sich im Wohnzimmer, „Lobet den Herrn“ und senden via YouTube damit eine Osterbotschaft in die Welt. Verfolgt von Tausenden draußen auf Handys und Tablets. Das können wir auch, sagen sich die Thüringer Symphoniker und bieten zu Ostern im Internet einen „kleinen Gute-Laune-Gruß zur Erheiterung in dieser schwierigen Zeit“, wie es Musikdirektor Oliver Weder ankündigt.

Jetzt, wo der Konzertbesuch ausfallen muss, erklingt Musik von zu Hause für alle zu Hause. Gespielt wird – klar: „Hoch Heidecksburg“. Die heimliche Hymne der Rudolstädter, komponiert 1912 von Militärmusiker Rudolf Herzer, gehört zu den bekanntesten Konzertmärschen überhaupt und ist seit 1994 die Titelmelodie der ARD-Sendung „Feste der Volksmusik“.

Die Rudolstädter Orchestermusiker müssen das Stück aus dem Effeff können, war es doch jahrelang der Rausschmeißer bei den traditionellen Silvesterkonzerten. Jetzt gibt es ein Wiederhören. Und eine Zugabe fürs Auge dazu. Denn die Musiker erlauben den Zuhörern einen Blick in ihre Wohnzimmer. Fast 1500 Mal wurde das Video bis Montagnachmittag schon angeklickt.

Reinschauen und Zuhören sind eine willkommene Abwechslung und Ablenkung in diesen Zeiten. Danke dafür. Und gern mehr davon.